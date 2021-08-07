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Narkotik operasyonunda milyonlarca uyuşturucu ele geçirildi!

Antalya'da Narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 milyon 303 bin 300 kullanımlık uyuşturucu madde, para ve uyuşturucu imali için kullanılan malzemelere rastlanıldı, tüm malzemelere el koyuldu.

Narkotik operasyonunda milyonlarca uyuşturucu ele geçirildi!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı yönetiminde Konyaaltı, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde 3 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (Narkotim) ekipleri, alınan istihbarat sonrası adrese baskın düzenledi. 3 milyon 303 bin 300 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şüpheli göz altına alındı.

Narkotik operasyonunda milyonlarca uyuşturucu ele geçirildi!

UYUŞTURUCU MADDE YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERE EL KOYULDU

Gerçekleştirilen operasyonlarda M.E.K., D.Y., R.D. ve M.D. gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda; 1295 gram kokain, 1550 gram toz esrar, 2700 gram skunk esrar, 318 adet 20x10 cm ebatlarında 211 bin 200 kullanımlık olduğu tespit edilen kağıda emdirilmiş sentetik bonzai, uyuşturucu madde bonzai yapımında kullanılan 5 kilogram Fubinaca, ham maddeyi sıvı hale getirmekte kullanılan 25 litre aseton, 3 hassas terazi, 2 makas ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı öğrenilen 4900 TL, 120 euro ve 60 dolar ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemelere el koyuldu.

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin, 3 milyon 303 bin 300 kullanımlık olduğu tespit edildi. M.E.K., D.Y., R.D. ve M.D., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçuyla adliliyeye gönderildi.

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