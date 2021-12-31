Nas nedir kısaca? Anlamı nedir? Nas faiz ayeti, meali! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nas açıklamasının anlamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı her konuşmada faizlerin indirilmesi konusunda açıklamalarda bulunmaktadır. Erdoğan faizi indirme gerekçeleri olarak ise Nas suresini örnek göstermektedir. Bu nedenle vatandaşların akıllarında soru işareti oluşturmaktadır. Peki Nas nedir kısaca? Anlamı nedir? İşte Nas faiz ayeti, meali! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nas açıklamasının anlamı...

NAS NEDİR KISACA? ANLAMI NEDİR? NAS FAİZ AYETİ, MEALİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değindiği Nas'ta çoğulu nusûs denilince genellikle Kur’an ve Sünnet’in lafızları kastedilir. Kaynaklar sıralamasıyla ilgili anlatımlarda Kitap ve Sünnet yerine kısaca “nusûs” dendiği de olur.

Bu anlamıyla nas vahyin metinsel verisi olduğundan teşrîin ve dinî bilginin temelini oluşturur; karşıtı genel olarak “ictihad”dır. İctihad, istidlâl ve kıyas gibi kavramlarla karşıt olarak zikredildiğinde nas Allah ve Peygamber’in sözünü, bu kavramlar da nasların akıl yoluyla açılımını anlatır.

Kuran'ı Kerim'in 114'üncü ve son suresi olan Nas Suresi'nin meali ise şöyle:

"Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla de ki: “Cinlerden olsun insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların rabbine, insanların mâlik ve hâkimine, insanların mâbuduna sığınırım!”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN NAS AÇIKLAMASININ ANLAMI

Kuran'ı Kerim'de Bakara Suresi - 275 . Ayet'in tefsirinde faiz konusuna değinilmektedir.

Ayetin mealinde şu ifadeler yer alır:

"Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların, “Alım satım da ancak faiz gibidir” demeleridir. Hâlbuki Allah alım satımı helâl, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Allah’tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa geçmişteki kendisinindir, durumunun takdiri Allah’a aittir. Kim de yine faizciliğe dönerse işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir."

Bakara Suresini okumak için tıklayınız.