İbo Show 30. bölüm sezon finali fragmanı yayınlandı | 26 Haziran Cumartesi İbo Show konukları belli oldu!2021 YKS hakkında bilgilerYKS'ye hangi okulda gireceğim 2021? ÖSYM şifresi nereden alınır?Emekliye çift maaş müjdesi: Hem babadan hem de eşten alınabilir! Peki kimler çift emekli maaşı alabilir?Tolga Akış kimdir? Kaç yaşında? Zeynep Bastık'ın sevgilisi ne iş yapıyor?Son dakika |Aziz Yıldırım basın toplantısı canlı izle | Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı?Osman Büyükşen kimdir, ne doktoru, nerede görev yapıyor? Osman Büyükşen evli mi, eşi kim?Euro 2020 son 16 Turu: İtalya - Avusturya maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?İkinci kez "Evet" demişti! Zeynep Bastık sevgilisi Tolga Akış ile evleniyor! İşte düğün tarihi...24 Haziran 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı |Kültür sanat rüzgarları esecek! 12 Punto 2021 canlı olarak TRT 2'de
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Dönemin karakol komutanı konuştu! Müge Anlı'da sır perdesi aralandı...

Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Dönemin karakol komutanı konuştu! Müge Anlı'da sır perdesi aralandı...

Son dakika...Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Müge Anlı canlı yayında sıcak gelişmeyi duyurdu. Anlı, dönemin karakol komutanının ifade vereceğini söyledi.

Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Dönemin karakol komutanı konuştu! Müge Anlı'da sır perdesi aralandı...

Son dakika... Konya'daki evlerinde katledilen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katiline bir adım daha yaklaşıldı. Günlerdir anne ve babasının bulunması için feryat eden Osman Büyükşen'in sesi duyuldu.

ANLI SICAK GELİŞMEYİ CANLI YAYINDA VERDİ

Müge Anlı, cinayetin işlendiği dönemin karakol komutanının ifade vereceğini açıkladı. Anlı'ya konuşan Komutan, ''Swap testi yaptığımızda Uğur ve eşi Betül evin içerisine asla girmediler'' dedi.

{TITLE_STRIP}Türkiye bu canlı yayına kilitlendi! Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlattılar! Stüdyoda ortalık karıştı...

NE OLMUŞTU?

3 yıldır çözülemeyen cinayetin ardından Osman Büyükşen yeniden Müge Anlı'ya çıkıp yardım istedi. 54 yaşındaki Necla ile 55 yaşındaki eşi Metin Büyükşen, Konya'nın Karatay ilçesindeki evlerinde kar maskeli biri tarafından pompalı tüfekle öldürülmesinin ardından çiftin kızı Büşra ve oğlu Uğur'dan şüphelenilmeye başlanmıştı.

Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Dönemin karakol komutanı konuştu! Müge Anlı'da sır perdesi aralandı...

Uğur ve eşi Betül'ün Metin Büyükşen ile mehir nedeniyle yaşadığı anlaşmazlıklar stüdyoda tek tek ortaya çıktı. Mehir nedeniyle cinayetin işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 

 Çiftin üç çocuğundan biri olan Büşra'nın ise o korkunç cinayetin tanığı olmuştu. Büşra'nın katili gördüğü ancak gizlediği düşünülüyor. 

Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Dönemin karakol komutanı konuştu! Müge Anlı'da sır perdesi aralandı...

Ölü taklidi yaparak cinayetten kurtulduğunu söyleyen Büşra, yayındaki çelişkili ifadeleri ile şüpheleri arttırıyor. 

Anne babası katledilen Dr. Osman Büyükşen, ''Şüphelilerin ikisi de kardeşim ben ne yapayım. Özel ekip kurulmasını istiyorum, ben dahil herkesi adam gibi sorgulayın. Herkes bana aynı şeyleri söylüyor, ben ne yapacağım Müge hanım? Siz söyleyin Allah aşkına. Ben bu dosyayı araştırmak için istifa etmek istedim de pandemi nedeniyle yapamadım." diye feryat etti. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT