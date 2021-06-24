Son dakika... Konya'daki evlerinde katledilen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katiline bir adım daha yaklaşıldı. Günlerdir anne ve babasının bulunması için feryat eden Osman Büyükşen'in sesi duyuldu.

ANLI SICAK GELİŞMEYİ CANLI YAYINDA VERDİ

Müge Anlı, cinayetin işlendiği dönemin karakol komutanının ifade vereceğini açıkladı. Anlı'ya konuşan Komutan, ''Swap testi yaptığımızda Uğur ve eşi Betül evin içerisine asla girmediler'' dedi.

Türkiye bu canlı yayına kilitlendi! Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlattılar! Stüdyoda ortalık karıştı...

NE OLMUŞTU?

3 yıldır çözülemeyen cinayetin ardından Osman Büyükşen yeniden Müge Anlı'ya çıkıp yardım istedi. 54 yaşındaki Necla ile 55 yaşındaki eşi Metin Büyükşen, Konya'nın Karatay ilçesindeki evlerinde kar maskeli biri tarafından pompalı tüfekle öldürülmesinin ardından çiftin kızı Büşra ve oğlu Uğur'dan şüphelenilmeye başlanmıştı.

Uğur ve eşi Betül'ün Metin Büyükşen ile mehir nedeniyle yaşadığı anlaşmazlıklar stüdyoda tek tek ortaya çıktı. Mehir nedeniyle cinayetin işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Çiftin üç çocuğundan biri olan Büşra'nın ise o korkunç cinayetin tanığı olmuştu. Büşra'nın katili gördüğü ancak gizlediği düşünülüyor.

Ölü taklidi yaparak cinayetten kurtulduğunu söyleyen Büşra, yayındaki çelişkili ifadeleri ile şüpheleri arttırıyor.

Anne babası katledilen Dr. Osman Büyükşen, ''Şüphelilerin ikisi de kardeşim ben ne yapayım. Özel ekip kurulmasını istiyorum, ben dahil herkesi adam gibi sorgulayın. Herkes bana aynı şeyleri söylüyor, ben ne yapacağım Müge hanım? Siz söyleyin Allah aşkına. Ben bu dosyayı araştırmak için istifa etmek istedim de pandemi nedeniyle yapamadım." diye feryat etti.