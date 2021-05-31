Son dakika | MSB açıkladı: yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandıYüzleri gülümseten olay! Ailesine kızdı, evlerinin arka bahçesini kazarak yeraltında kendine ev inşa ettiKarısını taciz ettiğini öne süren adamı doğduğuna pişman etti: Kadın kıyafetiyle sokakta gezdirip sopayla dövdü!Çılgın sayısal loto sonuçları 31 Mayıs 2021 Pazartesi | Sonuç sorgulama ekranı On Numara çekiliş sonuçları 31 Mayıs 2021 (MPİ)Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 31 Mayıs 2021 PazartesiKamu işçisi zammıMuin isminin anlamı nedir, Muin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Atmaca isminin anlamı nedir, Atmaca ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ecebay isminin anlamı nedir, Ecebay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Nestle ürünleri listesi | Nestle'ye ait ürünler

Nestle ürünleri listesi | Nestle'ye ait ürünler

Dünyanın en büyük gıda firmalarıdnan bir tanesi olan İsviçre menşeili Nestle'nin firma içi yazışmalarının ortaya çıkmasının ardından markanın ürünleri merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları arama motorlarında Nestle ürünleri listesi | Nestle'ye ait ürünler başlıklarıyla arama yapıyor. Detaylar haberimizde...

Nestle ürünleri listesi | Nestle'ye ait ürünler

Dünya'nın en büyük gıda üreticilerinden biri olan İsviçre merkezli Nestle'nin şirket içi yazışmalarının Financial Times tarafından kamuoyuna sunulması üzerine markanın ürünleri merak konusu haline geldi. Yazışmalarda ürünlerin yüzde 60'ının sağlıksız olduğunu sölyeyen şirket çalışanlarının konuşmalarının basına sızmasıyla birlikte Nestle ürünleri listesi | Nestle'ye ait ürünler başlıklarıyla arama yapılıyor. İşte detaylar...

NESTLE ÜRÜNLERİ LİSTESİ | NESTLE'YE AİT ÜRÜNLER

Bebek Mamaları

  • SMA

Çikolata ve Şekerleme

  • Chokella, Crunch,
  • Damak,
  • Deliriums,
  • Kit Kat,
  • Nesquik,
  • Nestlé Gofret,
  • Nestlé Tablet,
  • Polo,
  • Toto

Dondurma

  • Mövenpick

Evcil Hayvan Mamaları

  • Cat Chow,
  • Dog Chow,
  • Gourmet Gold,
  • Gourmet Perle,
  • Pro Plan

Ev Dışı Tüketim

  • Maggi,
  • Nescafé,
  • Nestlé Çikolata,
  • Nestlé Sıcak Çikolata

İçecekler

  • Nesquik,
  • Nestlé Sıcak Çikolata

Kahve

  • Coffee-mate,
  • Nescafé 3ü1 Arada,
  • Nescafé Cappuccino,
  • Nescafé Classic,
  • Nescafé Gold,
  • Nescafé Falcı,
  • Nescafé MyCafe,
  • Nescafé Xpress,
  • Nespresso

Kahvaltılık Gevrekler

  • Nesfit,
  • Nesquik

Medikal Beslenme

  • Nestle Health Science

Mutfak Ürünleri

  • Maggi

Su

  • Nestle Waters
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT