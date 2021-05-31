Nestle ürünleri listesi | Nestle'ye ait ürünler Dünyanın en büyük gıda firmalarıdnan bir tanesi olan İsviçre menşeili Nestle'nin firma içi yazışmalarının ortaya çıkmasının ardından markanın ürünleri merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları arama motorlarında Nestle ürünleri listesi | Nestle'ye ait ürünler başlıklarıyla arama yapıyor. Detaylar haberimizde...

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Dünya'nın en büyük gıda üreticilerinden biri olan İsviçre merkezli Nestle'nin şirket içi yazışmalarının Financial Times tarafından kamuoyuna sunulması üzerine markanın ürünleri merak konusu haline geldi. Yazışmalarda ürünlerin yüzde 60'ının sağlıksız olduğunu sölyeyen şirket çalışanlarının konuşmalarının basına sızmasıyla birlikte Nestle ürünleri listesi | Nestle'ye ait ürünler başlıklarıyla arama yapılıyor. İşte detaylar... NESTLE ÜRÜNLERİ LİSTESİ | NESTLE'YE AİT ÜRÜNLER Bebek Mamaları SMA Çikolata ve Şekerleme Chokella, Crunch,

Damak,

Deliriums,

Kit Kat,

Nesquik,

Nestlé Gofret,

Nestlé Tablet,

Polo,

Toto Dondurma Mövenpick Evcil Hayvan Mamaları Cat Chow,

Dog Chow,

Gourmet Gold,

Gourmet Perle,

Pro Plan Ev Dışı Tüketim Maggi,

Nescafé,

Nestlé Çikolata,

Nestlé Sıcak Çikolata İçecekler Nesquik,

Nestlé Sıcak Çikolata Kahve Coffee-mate,

Nescafé 3ü1 Arada,

Nescafé Cappuccino,

Nescafé Classic,

Nescafé Gold,

Nescafé Falcı,

Nescafé MyCafe,

Nescafé Xpress,

Nespresso Kahvaltılık Gevrekler Nesfit,

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