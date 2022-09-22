New York'ta tüyler ürperten görüntüler! Apartman dairesindeki bavullarda parçalanmış halde bulundular!

New York Post'un haberine göre New York'ta bir apartmanda yaşayan vatandaşlar bir süredri haber alamadıkları ve feci bir şekilde kokunun yayıldığı komşularının evine girmek istediler. Emniyet ekiplerine haber verip apartman dairesine giren vatandaşlar ve eminyet ekipleriortalıkta duran bavullarda gördükleri karşısında buz kesitler.

BAVULLARDA CESET PARÇALARI BULUNDU

Komşular, dairede yaşayan 20 yaşındaki kadından birkaç gündür haber alamdıkları için kayıp olduğundan şüphelenip eminyet keiplerine haber verdiler. Emniyet ekipleri olay yerine gelerek apartman dairesne girdiler ve evde vücut parçalarıyla dolu birden fazla bavul buldular.

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POLİS, KIZIN ERKEK ARKADAŞINI ARIYOR

Bavul içindeki ceset parçlarının henüz kim olduğu belirlenemezken, komşular apartman dairesinde yaşayan genç kızın sürekli olarak erkek arkadaşıyla tartışı kavga ettiği bilgisi verdi. Emniyet ekipleri ortadan kaybolan genç kızın durumunu öğtenmek için kızın erkek arkadaşına ulşamak için araştırmalara başladı.