New York'ta tüyler ürperten görüntüler! Apartman dairesindeki bavullarda parçalanmış halde bulundular!

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde apaertmandaki kötü kokudan rahatsız olan komşular girdikleri apartman dairesinde hayatlarının şokunu yaşadılar.

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News
New York'ta tüyler ürperten görüntüler! Apartman dairesindeki bavullarda parçalanmış halde bulundular!

New York Post'un haberine göre New York'ta bir apartmanda yaşayan vatandaşlar bir süredri haber alamadıkları ve feci bir şekilde kokunun yayıldığı komşularının evine girmek istediler. Emniyet ekiplerine haber verip apartman dairesine giren vatandaşlar ve eminyet ekipleriortalıkta duran bavullarda gördükleri karşısında buz kesitler.

New York'ta tüyler ürperten görüntüler! Apartman dairesindeki bavullarda parçalanmış halde bulundular!

BAVULLARDA CESET PARÇALARI BULUNDU

Komşular, dairede yaşayan 20 yaşındaki kadından birkaç gündür haber alamdıkları için kayıp olduğundan şüphelenip eminyet keiplerine haber verdiler. Emniyet ekipleri olay yerine gelerek apartman dairesne girdiler ve evde vücut parçalarıyla dolu birden fazla bavul buldular.

New York'ta tüyler ürperten görüntüler! Apartman dairesindeki bavullarda parçalanmış halde bulundular!

POLİS, KIZIN ERKEK ARKADAŞINI ARIYOR

Bavul içindeki ceset parçlarının henüz kim olduğu belirlenemezken, komşular apartman dairesinde yaşayan genç kızın sürekli olarak erkek arkadaşıyla tartışı kavga ettiği bilgisi verdi. Emniyet ekipleri ortadan kaybolan genç kızın durumunu öğtenmek için kızın erkek arkadaşına ulşamak için araştırmalara başladı.

i.jpg

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sosyal medyadan bağış toplamak için çocuklarını zehirleyerek hasta etti! 2 çocuğunun ölümüne neden olduğu için idam edilen cani anneye çok şaşıracaksınız!
Sosyal medyadan bağış toplamak için çocuklarını zehirleyerek hasta etti! 2 çocuğunun ölümüne neden olduğu için idam edilen cani anneye çok şaşıracaksınız!
Bu yılın en şiddetli depremi yaşandı! Yeni Zelanda 5.8'lik depremle sallandı
Bu yılın en şiddetli depremi yaşandı! Yeni Zelanda 5.8'lik depremle sallandı
Son dakika! Meksika'da 6,8 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! Meksika'da 6,8 büyüklüğünde deprem!
Nijerya'dak sel korkunç boyutlara ulaştı! 500 ceset kayboldu!
Nijerya'dak sel korkunç boyutlara ulaştı! 500 ceset kayboldu!
Son Haberler
Kandilli Rasathanesi duyurdu! İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem!
İran'da ortalık karışıyor! Protestocular Mahsa Amini'yi destek için eşarplarını ateşe attı!
İran'da ortalık karışıyor! Protestocular Mahsa Amini'yi destek için eşarplarını ateşe attı!
Çok Okunanlar
Aldatılan kızın intikamı ağır oldu! Düğüne şarkı söylemeye geldi, damata yapmadığını bırakamadı!
Aldatılan kızın intikamı ağır oldu! Düğüne şarkı söylemeye geldi, damata yapmadığını bırakamadı!
Putin askeri kısmi seferberlik ilan etti, Rusya karıştı! Ülkeden kaçışlar başladı, bilet fiyatları fırladı
Putin askeri kısmi seferberlik ilan etti, Rusya karıştı! Ülkeden kaçışlar başladı, bilet fiyatları fırladı
Yorumlananlar