Neye uğradığını şaşırdı! Balkonda uyuyan kadın kurşunların hedefi oldu

Diyarbakır’da magandalar yine dehşet saçtı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından bir restorana ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile silahlı saldırganlar arasında çatışma çıktı. Yaşanan olay sonrasında çevrede bulunan evlerden birinde balkonda uyuyan kadın vuruldu.

SALDIRGANLAR POLİS EKİPLERİNE ATEŞ AÇTI

Diyarbakır'da gece saatlerinde Bağlar ilçesi Gürsel Caddesi'nde meydana gelen olayda korku dolu anlar yaşandı. Kapalı olan restoran saldırganlar tarafından kurşunlandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırı sonrasında, saldırganlar olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açtı. Olayda seken kurşunlardan biri balkonda uyuyan kadının koluna isabet etti.

50 YAŞINDAKİ KADIN KOLUNDAN VURULDU

Yaşanan olayda evinin balonunda uyuyan 50 yaşındaki F.İ. isimli kadın, koluna isabet eden kurşunla yaralandı. Kurşunlar çevrede bulunan başka ev ve işyerlerine de isabet etti. Polis caddeyi trafiğe kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri araştırma yaptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.