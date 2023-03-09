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Nezih Onur Kuru kimdir, nerelidir, hangi siyasi görüşlüdür, uzmanlık alanı nedir? Siyaset bilimci Nezih Onur Kuru'nun biyografisi
Siyaset bilimci Nezih Onur Kuru yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Nezih Onur Kuru, kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Siyaset bilimci Nezih Onur Kuru'nun biyografisi.
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