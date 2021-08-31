Nihat Türkmenoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda hangi madalyayı kazandı? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arsında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

NİHAT TÜRKMENOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

33 yaşında olan Nihat Türkmenoğlu, 5 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Nihat Türkmenoğlu, 12 sporcunun yer aldığı müsabakada liderliği paralimpik rekoru kırarak elde etti. Milli atıcı, 661 puanla paralimpik oyunlarda yeni rekorun sahibi oldu. Eski rekor 2016 yılında 648 puanla bir başka Türk sporcu Ömer Aşık'a aitti.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Nihat Türkmenoğlu'nun evli olup olmadığıyla ilgili bir bilgi bulunamamaktadır.

2020 TOKYO PARALİMPİK OYTUNLARI'NDA HANGİ MADALYAYI KAZANDI?

Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk müsabakalarında Nihat Türkmenoğlu, yarı finalde ev sahibi Japonya'dan Kohji Oyama'yla karşılaştı. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, gümüş madalya kazandı.