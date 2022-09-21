Nijerya'dak sel korkunç boyutlara ulaştı! 500 ceset kayboldu!

Nijerya'da günlerdir devam eden sağanak yağışlarla birlikte bölgede sel felaketi yaaşnmasından dolayı 500 cesedin kaybolduğu bilgisi verildi.

Rukiye Karapunar
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Nijerya'dak sel korkunç boyutlara ulaştı! 500 ceset kayboldu!

Nijerya'nın Niger eyaletinde devam eden şiddetli yağışların yol açtığı selde mezarlıktaki yaklaşık 500 cesedin kaybolduğu bildirildi. Mariga Merkez Cami İmamı Alhaji Alhassan Na'ibi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son bir haftadır eyalette etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Mariga bölgesindeki nehrin taşması sonucu mezarlığı su bastığını belirtti.

Nijerya'dak sel korkunç boyutlara ulaştı! 500 ceset kayboldu!

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Na'ibi, şimdiye kadar suya kapılan 1000'den fazla ceset bulunduğu ve bunların yeniden defnedildiği bilgisini paylaşarak, yaklaşık 500 cesedin kayıp olduğunu söyledi. Bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü aktaran Na'ibi, eyalette yaşanan afetin endişe verici olduğunu ifade etti.

Nijerya'dak sel korkunç boyutlara ulaştı! 500 ceset kayboldu!

SELLERDE ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nijerya'da devam eden yağışların yol açtığı sellerde 400'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla kişi yerinden olmuştu. İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

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