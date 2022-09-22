AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: "Artık iddiası çok daha büyük olan bir ülkeyiz"

AK Parti'nin düzenlemiş olduğu "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programının Eskişeehir durağında sivil toplum kuruluşu yöneticileri ile toplantı gerçekleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Önümüzde dediğim gibi sadece ittifakımızla ve partimizle ilgili değil, Türkiye ile ilgili kurduğumuz çok büyük bir hayal ve hedef var, ona ulaşmak için çabalıyoruz" dedi.

"İDDİASI ÇOK DAHA BÜYÜK OLAN BİR ÜLKEYİZ"

Konuşmalarını sürdüren Karaaslan şu ifadelere yer verdi:

"2023'ü çok önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta ve ülkemizin gücü, ülkemizin kabiliyetleri, ülkemizin bütün bu alanlardaki büyümesi sadece ülkemiz için gerekli değil. Dün New York'ta gördük. Önceki gün Şanghay Zirvesi'nde gördük. Onun öncesinde Balkanlar'da, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gördük ve görünen o ki daha da görmeye devam edeceğimiz gelişmelerle birlikte artık Türkiye'nin daha güçlü ve daha büyük bir ülke olmasının insanlığın huzuru, barışı ve refahı için çok büyük bir değeri var. Bugün biz şunu rahatlıkla ve özgüvenle söyleyebiliyoruz, artık iddiası çok daha büyük olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla 'bu iddianın büyüklüğü nereden geçer' diye baktığımızda elbette cevap şehirlerimiz. Şehirlerimiz ne kadar güçlü olursa bu güç ülkemize yansıyacaktır. Şehri güçlü kılan da o şehrin insanlarıdır. Bunu da biliyoruz." şeklinde konuştu.