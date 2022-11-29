Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çetelerin rehin aldığı 9 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 9 kişi operasyonla kurtarıldığını, bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

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Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çetelerin rehin aldığı 9 kişi kurtarıldı

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, eyaletin Kaso bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Aruwan, operasyonda silahlı çetelerce rehin alınan 9 kişinin kurtarıldığını, bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

Operasyonda 4 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Aruwan, çetelere ait silah ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

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4 SİLAHLI ÇETE ÜYESİNİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kaduna eyaletinde geçen yıl silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

KAYNAK: AA

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