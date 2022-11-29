Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çetelerin rehin aldığı 9 kişi kurtarıldı Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 9 kişi operasyonla kurtarıldığını, bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.