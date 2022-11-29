Sadece 10 dakika uzaklıktaymış! Bebekken bakıcısı tarafından kaçırılan kadın, 51 yıl sonra acı gerçekle baş başa kaldı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Melissa Highsmith, henüz 21 aylıkken bakıcısı gibi davranan biri tarafından kaçırıldı. Anne ve babasının evinden 10 dakika uzakta büyüyen kadın, 51 yıl sonra ilk kez ailesine kavuştu.

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Sadece 10 dakika uzaklıktaymış! Bebekken bakıcısı tarafından kaçırılan kadın, 51 yıl sonra acı gerçekle baş başa kaldı! 1

Teksas'ta yaşayan Highsmith ailesi, 23 Ağustos 1971'de 21 aylık kızları Melissa'nın bebek bakıcısı kılığında bir kadın tarafından evlerinden kaçırıldığını iddia ederek polise şikayette bulundu.

Kaçırılan Melissa, çocukluğunun zulüm ve baskı içinde geçtiğini, evden çıkmadığını ve daha sorna kaçtığını söyledi.

Sadece 10 dakika uzaklıktaymış! Bebekken bakıcısı tarafından kaçırılan kadın, 51 yıl sonra acı gerçekle baş başa kaldı! 2

Melissa, kendisini kaçıran ve annesi olduğunu iddia eden kişiyi terk etmiş ve yıllardır görüşmüyormuş.

Kendi ailesini de DNA testi sayesinde bulan Melissa çocukluğunu şöyle anlatıyor:

"Oyun oynamak için dışarı çıkmama izin verilmezdi ve bu beni her zaman endişelendirirdi. Madem beni istemiyor, neden beni aldı diye şüphelenirdim"

Sadece 10 dakika uzaklıktaymış! Bebekken bakıcısı tarafından kaçırılan kadın, 51 yıl sonra acı gerçekle baş başa kaldı! 3

Ayrıca şoke eden bir gerçek de Melissa Highsmith'in kendi ailesinden sadece on dakika uzakta büyüdüğü.

Melissa'nın gerçek hayattaki annesi Alta Apantenko, kızını aramayı hiç bırakmadığını, 51 yıldır çok korkunç zamanlar geçirdiklerini söyledi.

Sadece 10 dakika uzaklıktaymış! Bebekken bakıcısı tarafından kaçırılan kadın, 51 yıl sonra acı gerçekle baş başa kaldı! 4

Melissa'yı kaçıran kadın Teksas yasasının 48 yıllık bir zaman aşımı süresi olduğu için yargılanmayacak.

Yıllar sonra kızına kavuşmanın sevincini yaşayan baba Jeff, "Tüm yüceliği Tanrı'ya bırakıyoruz. Biz inançlı bir halkız ve bunun dualarımız sayesinde gerçekleştiğine inanıyoruz. Tanrı büyüktür, her istediğini yapabilir." dedi

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