Sadece 10 dakika uzaklıktaymış! Bebekken bakıcısı tarafından kaçırılan kadın, 51 yıl sonra acı gerçekle baş başa kaldı!
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Melissa Highsmith, henüz 21 aylıkken bakıcısı gibi davranan biri tarafından kaçırıldı. Anne ve babasının evinden 10 dakika uzakta büyüyen kadın, 51 yıl sonra ilk kez ailesine kavuştu.
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