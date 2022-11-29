Sadece 10 dakika uzaklıktaymış! Bebekken bakıcısı tarafından kaçırılan kadın, 51 yıl sonra acı gerçekle baş başa kaldı!

Melissa, kendisini kaçıran ve annesi olduğunu iddia eden kişiyi terk etmiş ve yıllardır görüşmüyormuş.

Kendi ailesini de DNA testi sayesinde bulan Melissa çocukluğunu şöyle anlatıyor:

"Oyun oynamak için dışarı çıkmama izin verilmezdi ve bu beni her zaman endişelendirirdi. Madem beni istemiyor, neden beni aldı diye şüphelenirdim"