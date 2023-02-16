Nikita Haikin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Haikin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Haikin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Haikin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Haikin 11 Temmuz 1995 tarihinde Netanya şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya,Birleşik Krallık uyrukludur.Gerçek adı da Хайкин Никита Ильич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Haikin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikita Haikin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bristol City futbol takımında oynamaktadır. Bristol City takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikita Haikin'nin Bristol City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikita Haikin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nikita1haikin/

Nikita Haikin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Haikin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nikita Haikin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Haikin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Portsmouth U18

1 Temmuz 2012 yılında Reading U18

1 Temmuz 2013 yılında Nacional U19

1 Temmuz 2014 yılında Marbella FC

12 Mart 2015 yılında Mordovia II

15 Temmuz 2015 yılında Kuban II

1 Temmuz 2016 yılında Kuban 2

5 Ağu 2016 yılında Bnei Yehuda

1 Temmuz 2017 yılında H. Kfar Saba

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

11 Mart 2019 yılında Bodø/Glimt

25 Ocak 2023 yılında Bristol City

Nikita Haikin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Haikin şuan Bristol City takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikita Haikin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FShM Torpedo Moskau

Rusya U18 takımında 23 numaralı formasıyla 10 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 23 numaralı formasıyla 22 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 23 numaralı formasıyla 2 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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