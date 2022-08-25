Nisa bebekler bitmiyor! 9 aylık bebeği acımadan evin kapısına bıraktılar...

Antalya’da 9 aylık bebek, bebek arabasıyla birlikte bir evin bahçe kapısının önüne bırakılmış halde bulundu. Bebek arabasına bırakılan poşetten mama, oyuncak ve aşı kartı çıkan bebeğin, sağlık durumunun iyi oldu öğrenildi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Nisa bebekler bitmiyor! 9 aylık bebeği acımadan evin kapısına bıraktılar...

Olay, Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5716 sokak üzerindeki müstakil bir evin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ağlama sesleri duyan Mehmet Dinçer (74), bahçe kapısını açtığında bebek arabasının içerisinde 9 aylık erkek bebek olduğunu fark etti.

Nisa bebekler bitmiyor! 9 aylık bebeği acımadan evin kapısına bıraktılar...

BEBEĞE AİT AŞI KARTI BULUNDU

Gelini Ebru Dinçer ile birlikte bebeği alan yaşlı adam, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bebek arabasında yaptığı incelemede bir poşet içerisinde mama, bebek bezi, oyuncak ve bebeğe ait olduğu değerlendirilen aşı kartını buldu.

Nisa bebekler bitmiyor! 9 aylık bebeği acımadan evin kapısına bıraktılar...

AİLESİNE HENÜZ ULAŞILAMADI

Aşı kartında bebeğin ismine rastlanılmazken, annesinin F.S. olduğu tespit edildi. Zaman zaman ağlayan bebek, sakinleştirmek için salıncakta sallandırıldı.

Nisa bebekler bitmiyor! 9 aylık bebeği acımadan evin kapısına bıraktılar...

Sağlık ekiplerinin ilk kontrolü sonrası sağlıklı olduğu belirlenen bebek, ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin, bebeğin ailesine ulaşmak için başlattığı çalışma sürüyor.

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