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Nişadır Ruhu ne demek, TDK'ya göre Nişadır Ruhu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Nişadır Ruhu kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Nişadır Ruhu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Nişadır Ruhu nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Nişadır Ruhu kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Nişadır Ruhu ne demek, TDK'ya göre Nişadır Ruhu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nişadır ruhu ne demek? Nişadır ruhu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nişadır ruhu kelimesi. Peki nişadır ruhu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nişadır ruhu nedir, nişadır ruhu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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NİŞADIR RUHU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nişadır ruhu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre nişadır ruhu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Amonyak

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