Koronavirüs salgını gölgesinde devam eden eğitim öğretim yılında ara tatiller merak ediliyor. Her yıl Nisan ayında yapılan ara tatil bu yıl da Nisan'da yapılacak mı? Nisan'da okullar tatil olacak mı 2021? Nisan'da ara tatil olacak mı? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ara tatil açıklaması.

NİSAN'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI 2021?

Ziya Selçuk, nisan ara tatili hakkında ''15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok.'' bilgisini verdi.

NİSAN'DA ARA TATİL VAR MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamasından anlaşılacağı gibi Nisan ayındaki ara tatil 15 Şubat'a eklendi. Öğrenciler Şubat'ta 3 hafta tatil yapmış oldu. Bu nedenle Nisan'da bir ara tatil yapılmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! Müfredatın yüzde 20’si uzaktan eğitimle verilecek