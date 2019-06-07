Nöbetçi Noter nerede 22 Haziran Cumartesi, Pazar | Türkiye Noterler Birliği

Nöbetçi Noter Listesi 7 Haziran Cuma, Nöbetçi noter uygulaması başladı! Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği’nin nöbetçi noterlik uygulamasına ilişkin çalışmalar tamamlandı. 18 Mayıs'tan itibaren nöbetçi, noter uygulaması hayata geçiyor. Peki Nöbetçi Noter İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir Listesi nedir? İşte 22 Haziran Cumartesi Nöbetçi Noter listesi haberimizde...

NÖBETÇİ NOTER LİSTESİ 22 HAZİRAN CUMA | TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

22HAZİRAN'DA PTT VE BANKALAR AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün açık olan PTT ve bankalar, o tarihten itibaren kapandı. Bugün Ramazan Bayramı'nın son günü. Yani son resmi tatil günü. yarın resmi tatil sona ereceği için banka ve PTT'ler de açık olacak ve işlem yapılabilinecek.

22 HAZİRAN'DA NOTERLER AÇIK MI?

PTT ve bankaların bayramda kapalı olma durumları noterler için de geçerli. Nisan ayından beri noterler, haftasonları nöbetçi noterlik uygulamasıyla hizmet veriyor. Ancak bayram süresince nöbetçi noterler de kapalıydı. Yarın noterler yeniden hizmet verecek. Vatandaşlar nöbetçi noterliklerin nerede olduklarını Türkiye Noterler Birliği'nin hazırladığı sayfa üzerinden öğrenebilir.

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PTT VE BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Genel olarak baktığımızda bankacılık sektöründe mesai saatleri, sabah 08.30-09.00’da başlayıp, akşam da 17.00-17.30 saatlerinde sona ermektedir. Birçok banka öğle yemeği molası vermezken, öğle arası yapan bankalar 12.30-13.30 saatleri arasında çalışmazlar.

PTT şubeleri sabah 8.30’dan 12.30’a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’da mesai yeniden başlar. Saat 17.30’da mesai bitmektedir. Merkez PTT şubeleri dışında haftasonu tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri saat 13.30'a kadar hizmet vermektedir.

BUGÜN HANGİ NOTERLER NÖBETÇİ?

Türkiye Noterler Birliği internet sitesi üzerinden yapılan sorgulamada yaşadığınız şehirde o gün nöbetçi olan noterlerin listesine ulaşmanıza olanak sağlanıyor.

Türkiye Noterler Birliği internet sitesine giriş yaptıktan sonra aşağıdaki resimde de görüldüğü üzere sağ üst köşede yer alan nöbetçi noterlikler yazılı linki tıklamanız nöbetçi noterler listesi için erişimi sağlıyor.

NÖBETÇİ NOTER UYGULAMASI 2019

Nöbetçi noter uygulaması için geri sayım başladı. Adalet Bakanı Gül çok kısa bir süre içerisinde vatandaşa katkısı için nöbet.çi noter uygulamasını geçileceğini duyurdu ve uygulamayla ilgili olarak ilk etapta nasıl ilerleyeceği noktasında da bilgi verdi.

Nöbetçi noter konusunda çeşitli görüşmeler yaptıklarını, temaslarda bulunduklarını hatırlatan Bakan Gül, kamuoyundan da destek aldıklarını dile getirdi. Uygulamayla, hafta içi çalışan, mesai yapanların işlemlerini hafta sonu yapmalarının sağlanacağını ifade eden Gül, bu konuda olumlu geri dönüşlerin olduğunu bildirdi.

Temel yaklaşımın "güven veren adalet" olduğunu vurgulayan Abdulhamit Gül, vatandaşların yargıya güvenini artırıcı çalışmaların süreceğine işaret etti.

"NÖBETÇİ NOTER UYGULAMASINA BAŞLAYACAĞIZ"

Nöbetçi noter uygulamasının da bunlardan biri olduğuna dikkati çeken Gül, kurumlarla, odalarla, meslek kuruluşlarıyla görüşmelerin sürdüğünü aktararak, şöyle devam etti:

"Çok yakın zamanda nöbetçi noter uygulamasını ülkemizde görmeye başlayacağız. Daha sonra da kapsamını genişleteceğiz. İlk olarak nöbetçi noter uygulamasına cumartesi ve pazarla başlayacağız. Sistemin sağlıklı işlemesini, eksikliklerin tamamlanmasını sağladıktan sonra da hafta içi belli saatlere kadar da uygulamanın kapsamı genişletilebilir. Uygulama başladıktan sonra talebe, ihtiyaca göre kapsamı genişletme, tekrar gözden geçirme mümkün olacaktır. Hafta içi saat 17.00'den sonra nöbetçi noter uygulamasını hedefliyoruz. Memur arkadaşımız işten çıktı, hafta içi noter ihtiyacı var, hafta içi de notere gidebileceği bir düzeni planlıyoruz. Şu anda ilk etapta hafta sonu, cumartesi, pazar için bunun planlamasını yapıyoruz."

Cumartesi, pazar konusunda büyükşehirlerde, illerde ayrı teknik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bakan Gül, çalışmaların tamamlanmasıyla uygulamanın hayata geçirileceğini dile getirdi.

NÖBETÇİ NOTER UYGULAMASI NEDİR?

Türkiye Noterler Birliği'nin merkez binası Ankara, Söğütözü’nde bulunmaktadır. Bütün noterler, bu birliğin üyesidirler. Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşmaktadır. Dört yıllık bir dönem için Türkiye Noterler Birliği Kongresince görevlendirilir. Kurulun dört asil dört de yedek üyesi vardır.

Noterler, şahısların haklarının korunması amacı ile çalışırlar. Bu hakların güvence altına alınması amacı ile mevcut anlaşmazlıkları ortadan kaldırırken, bunları sonuçlandıran ve yapılan işlemler sonrası hukuki belge düzenleyen kişilerdir. Noterlerin yaptıkları pek çok işlem bulunmaktadır. Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerinin bulunduğu alanlarda kendilerine rastlamak mümkündür. Hukuk Fakültesi’ ni bitirdikten sonra noterlik stajını tamamlayanlar göreve başlayabilir.

İşte bu vazifede bulunan kişilere günlük hayatımızda pek çok konuda ihtiyaç duyuyoruz. Noterlerin bildiğimiz tek vazifesi alım satım işleri için satış sözleşmesi hazırlamak. Oysa ki geniş bir görev alanları bulunmaktadır. Yasalar gereği tescil işlemi gereken evrakları tescil ederken, ihtar çekebilir, ihbarname ya da proteste gönderebilirler. Gayrimenkul ve taşıtlar için satış sözleşmeleri imzalayabilirler. Kanunlara uygun bir şekilde hazırlanmış olan belgelerin onaylanmasını sağlarlar. Bu işlemi imza ya da mühür yöntemlerini kullanarak yaparlar.

Bir işlemi yapması gereken makam kanunlarca düzenlenmemiş ise, bu işlemleri düzenlerler. Ayrıca yine kanun kapsamında bir işlemi yapılması için bir kurum ya da şahıs belirtilmemişse bu işlemleri Noterlik Kanunu hükümleri gereği gerçekleştirirler. Bu görevler için belirlenmiş olan mesai saatleri bulunmaktaydı. Noterler 09:00 – 12:30 ve 13:30 ile 17:00 saatleri arasında hafta içi 5 gün çalışıyordu. Yapılan düzenleme ile birlikte artık karşımıza nöbetçi noterler çıkacak. Noterlerin çalışma saatleri esnetilerek bu işlemleri hafta sonları da yapmalarına imkan tanınacaktır. Adımı Değiştirmek İstiyorum 2019 Kanunu ve Maliyeti isimli içeriğimizden bilgi alabilirsiniz. İsminden memnun olmayanlar yazacakları bir dilekçe ile dava açabilirler.

NÖBETÇİ NOTERLER CUMARTESİ AÇIK MIDIR?

Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül, Yargı Reform Belgesi ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yapılan bu açıklamada nöbetçi noterlik uygulamalarına gidileceğinin altı çiziliyor. Bakan tarafından yapılan açıklama neticesinde vatandaşlarımızın alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için kendilerinin hafta sonu, cumartesi ve pazar günleri de noterlere giderek işlem yapabilecekleri belirtiliyor. Başlatılacak olan bu uygulama ile noterlerin çalışma saatleri artıyor. Noterler artık nöbetçi eczane gibi faaliyet gösterecek.

Adalet Bakanı tarafından yapılan açıklama;

Vatandaşlarımız cumartesi ve pazar günleri noterlere giderek işlemlerini yapabilecek. Nöbetçi noterlik uygulaması ile hafta sonu da sözleşme yapılabilecek, vekalet verilebilecek ve gerekli tespitler yapılacak. Vatandaşlarımız sadece gündelik hayatlarında değil iş ve ticari hayatları için de ev araba alabilecek ya da satış işlemleri yapabilecek. Vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Gerekli çalışmalar noterler ile birlikte yapılmaktadır. Yargının güçlenmesi için hakimlerin bağımsız ve tarafsız olması, avukatların ise savunma konusundaki haklarının güçlendirilmesi için çalışmalar yapılırken vatandaşlarımız da unutulmuyor. Vatandaşlarımızı hak arama yollarının açılarak işlemlerin hızlandırılması ve yargıya olan güvenin artması için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

Bu açıklamalar neticesinde noterlerin cumartesi ve pazar günleri açık olacağını belirtelim. Bu haber özellikle otomobil alım satımı yapan şahıslar için mutlulukla karşılandı. Araya hafta sonunun girmesi durumunda işlemler aksıyor ve satış sözleşmesi için ne yazık ki haftanın ilk günü olan Pazartesi gününü beklemek gerekiyordu. Yapılan bu düzenleme ile birlikte nöbetçi noterler belirlenecek ve hangi noterlerin nöbetçi olduklarının duyurusu yapılacak. Vatandaşımız bilgi edinerek nöbetçi olan notere giderek yasal işlemlerini gerçekleştirebilecektir. 2. El Araçlara Ekspertiz Zorunluluğu 8 Yaş 160 Bin Km’ de olan araçlar için ekspertiz raporu düzenlemek zorunlu olmuştur.

Nöbetçi Noter Olur mu?

Noterler hafta içi çalışıyorlardı ve hafta sonu faaliyet göstermeleri yasalar gereği sınırlandırılmıştı. Ancak yapılan düzenleme ile birlikte artık nöbetçi noterler faaliyet gösterecek. Özellikle ikinci el oto galeri sahipleri, araç alım ve satım faaliyetlerinde bulunanlar ile büyük şehirlerdeki galeriler bu karardan oldukça memnun. Çünkü Bursa, Ankara, İstanbul Anadolu yakası gibi büyük şehirlerimizde araç almak isteyenler, araç bakmak için galerilere ya da oto pazarlarına hafta sonu gidebiliyor.

NÖBETÇİ NOTER NASIL OLACAK?

Burada almak istedikleri araca karar verdikten sonra ne yazık ki pazartesi gününü bekliyor, satış sözleşmesini imzalayıp bedeli teslim ettikten sonra bulundukları şehirlere dönüyorlardı. Ancak yapılan bu düzenleme ile artık vatandaşlarımızın beklemesine gerek kalmayacak. Hafta içi noterde herhangi bir faaliyeti gerçekleştiremediğimiz durumlarda bu uygulama sayesinde hafta sonu da nöbetçi noterler ile hizmet verilecektir.

Noterler vatandaş odaklı çalışmaktadır. İşlemlerin hızlı ilerlemesi için bu uygulamanın yararlı olduğu kanaatindeyiz. Aşağıdaki linklerden bazı şehirlerimizde yer alan noterlere ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.