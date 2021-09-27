Normalleşmeye başlıyor! Eşcinsellik evliliklerine İsviçre'den de onay geldi!

Son zamanlarda dünyanın her noktasında kendilerine hakların tanınmasını isteyen eş cinsel bireylere yönelik yasaların, kamuoyunun rızasına sunulması ve onaylanması durumu artışa geçti. Son olarak İsviçre'de referanduma gidilen konuda, eş cinsel evlilikler yüzde 64 oy oranıyla onaylandı. Böylelikle İsviçre, dünyada yasanın geçtiği 30'uncu ülke oldu.

EŞ CİNSEL EVLİLİKLERİNE "EVET" DEDİLER

Nüfusu 8,6 milyon olan İsviçre'de, yaklaşık 3 milyon insan "eş cinsellere evlilik hakkı"na evet veya hayır demek için sandık başına gitti. Referanduma gidilen konu başlığında geçici sonuçlara göre; eş cinsellerin evlenmesine veya evlat edinmelerine izin verilmesi hususuna seçmenlerin yüzde 36'sı hayır derken yüzde 64'ü evet dedi. Bu durumda eş cinsellerin evlenmeleri ve çocuk evlat edinmelerine ilişkin yasal düzenleme kabul edildi.

ONAYLANIRSA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Doğrudan demokrasiyle yönetilen İsviçre yönetiminde önergeler, 50 bin imzaya ulaşılırsa vatandaşlara sunulacak ve referandumlarda da onay alırsa doğrudan yürürlüğe girecek.

Ülkede Evanjelistlerin de dahil olduğu sağ kesimler, çocukları olumsuz etkileyeceği gerekçesiyse kampanya aleyhinde çalışmalar yürütmüştü.