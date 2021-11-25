Koronavirüs dünyada yaklaşık 5 milyon kişinin ölmesine neden oldu. Koronavirüs ile mücadele an itibarıyla aşı kullanımıyla devam ederken, Afrika'nın güneyinde bulunan Botsvana'da koronanın en fazla mutasyona uğrayan varyantı olan Nu varyantı ortaya çıktı. Şu ana dek Nu varyantı görülen yalnızca 10 kişi tespit edildi ancak uzmanlar tarafından virüsün en tehlikeli varyantı olarak gösteriyor. Peki, Nu varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Nu varyantı Türkiye'de görüldü mü, aşıya karşı etkili mi?

NU VARYANTI NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Koronavirüsün yeni mutasyonu olarak isimlendirilen Nu varyantı, Britanyalı uzmanlar tarafından şu ana kadar en fazla mutasyona uğrayan mutasyon türü olarak açıklandı. Varyantın spike proteininde diğer tüm varyantlara nazaran daha fazla değişiklik mevcut. Bundan dolayı son varyantın kullanımda olan aşılardan kaçma ihtimali olduğu düşünülüyor.

NU VARYANTI AŞIYA KARŞI ETKİLİ Mİ?

'B.1.1.529' adı verilen varyant 10 vakada görüldü. Bu türün üç ülkede görülmesi ise tahmin edilenden daha yaygın olma ihtimalini arttırdı. İngiliz basınında yer alana göre Botswana varyantı 32 mutasyon taşıyor ve bu mutasyonların çoğu, varyantın daha bulaşıcı ve aşıya karşı daha dirençli olabileceği fikrini akıllara getiriyor.

NU VARYANTI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Nu varyantı henüz Afrika bölgesinde üç farklı ülkede görüldü. Yakın zamanda Türkiye'de görülmesi beklenmiyor.