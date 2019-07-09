Nur Viral ile eşi Cemil Ertem boşandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi danışmanı Cemil Ertem ile televizyon sunucusu Nur Viral 2016 yılında Roma'da dünyaevine girmişti. Çiftin boşandıkları öğrenildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi danışmanı Cemil Ertem ile televizyon sunucusu Nur Viral 2016 yılında Roma'da dünyaevine girmişti. Önceki evliliklerinden birer çocukları bulunan çift 7 aydır ayrı yaşıyordu.

Ertem ve Viral yaklaşık 3 yıl süren evlilikleri ise Nisan ayında sona erdirdiler. Dostane bir ayrılık yaşayan çift, aldıkları karar gereği aile üyeleri dışında bu konuyu dillendirmediler.

Peki Nur Viral ve Cemil Ertem kimdir?

İkiliden ilk olarak Cemil Ertem'i tanıyarak başlayalım. 2014 yılında ilk eşini kaybeden Cemil Ertem, gazeteci ve ekonomist kişiliğiyle biliniyor.Gazeteci, yazar ve ekonomist doktor Cemil Ertem Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. İstanbul Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yaptı.,

Cemil Ertem Atv Ana Haber’de siyaset ve ekonomi editörlüğü yaptı. Aynı zamanda Akşam gazetesi ve Daily Sabah gazetelerinde köşe yazarlığını sürdüren Cemil Ertem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi danışmanlığı görevini yapmakta.

Daha önce Engin Ertem ile evlilik gerçekleştiren Cemil Ertem’in eşi 2014 yılında kanser nedeni ile yaşamını yitirdi. Ertem'in bu evliliğinden Deniz isminde bir oğlu var.

Peki Nur Viral kimdir?

Nur Viral, İstanbul'da doğmuş, eğitim hayatını yine İstanbul'da tamamlamıştır. 1993 yılında yayın hayatına başlayan Nur Viral çeşitli radyo kanallarında sunuculuk ve yayın yönetmenliği yapmıştır.

Sağlık programı sunmaya ilk olarak Tatlıses TV'de başlayan Nur Viral, uzun yıllar Hayat Ağacı isimli sağlık programının sunuculuğunu yaptı.

Tatlıses TV'den ayrıldıktan sonra farklı kanallarda da sağlık programları yapmaya devam etmiştir. Hayat Ağacı programı Tatlıses TV'de tam 5 yıl sürmüş ve ortak yayın yapan 40 yerel televizyon aracılığı ile izleyiciye ulaştırdı.