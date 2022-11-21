Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 21 - 27 Kasım 2022 | Başaklar şansına şans katıyor! Balıklar acele kararlar başınızı yakacak! Nuray Sayarı haftalık burç yorumları 21 - 27 Kasım 2022 haftası tüm burçları yorumladı. Koçlar, ne istediğini ve beklediğini her zaman hissettirmeli. İkizler, bu hafta daha kararlı ve dikkatli olmanızda fayda var. İşte, Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 21 - 27 Kasım 2022...

Melahat Ersoy Editör