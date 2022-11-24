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24 Kasım 2022 günlük burç yorumları | İkizler yeniden başlıyor, Akrep beklediği adımı alıyor!
Astrolojiseverler, her gün burçlarını hangi gelişmelerin beklediğini merak ederek günlük burç yorumu aramaları yapıyor. Peki bugün burçlar bize neler söylüyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bugün aşk, para, aile, iş hayatında neler bekliyor? İşte 24 Kasım 2022 günlük burç yorumları...
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