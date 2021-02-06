Nurcan Serçe kimdir? Nurcan Serçe tutuklandı mı?

TikTok'da abdullah_karatoprak kullanıcı adını kullanan bir kişi, hesabından Nurcan Serçe isimli kadının çocuğuna şiddet uyguladığı ve boğmaya çalıştığı o anları görüntüledi ve yayınladı. Daha sonra söz konusu videoyu Twitter'da izleyen sosyal medya kullanıcıları #NurcanSerceTutuklansın etiketi ile paylaşımlarda bulundu.

NURCAN SERÇE KİMDİR? NURCAN SERÇE TUTUKLANDI MI?

Twitter'da paylaşılan videoda küçük kıza şiddet uygulayan kadının Nurcan Serçe olduğu ifade edildi. Videonun ne zaman ve nerede çekildiği bilinmiyor. Öte yandan Nurcan Serçe isimli kadına ait bir bilgi bulunmuyor. Tutuklanıp tutuklanmadığına ilişkin olarak emniyet güçlerinden bir bilgi paylaşımında bulunulmadı. Nurcan Serçe ile ilgili bilgileri öğrendiğimiz anda haberimiz güncellenecektir.

Twitter'da kan donduran görüntüler! Nurcan Serçe isimli kadın kızını dövdü, boğmaya çalıştı