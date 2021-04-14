Nusret'e, iki sanatçı isimden 40 milyon TL'lik telif hakkı şoku!

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında ünle kavuşan Nusret Gökçe'nin başı telif hakkı problemi ile derde girdi. Geçen yıl Miami'deki restoranına tasarımını yaptırdığı iki sanatçı tarafından tasarımı birkaç yerde kullandığı gerekçesi ile kendisine 40 milyon TL'lik dava açıldı.

OLAY, KENDİLERİNDEN HABERSİZ YAPILMIŞ

Miami için yaptıkları tasarımın diğer şubeler ve restorandaki birçok araçta kullanıldığından habersiz olan sanatçılar Manhattan Federal Mahkemesi'ne telif hakkı davası için başvuruda bulundu. Mahkeme belgelerinde yer alan bilgilere göre, sanatçı Hicks ve Lurato Nisan 2020'de eserlerin kullanımının durdurulması için Gökçe ve şirketine bildirimde bulunmuş ancak sonuç alamamış. Dava dosyasında adı geçen şubeler arasında New York, Dubai, Abu Dhabi, Ankara, Etiler, Mykonos ve Bodrum Yalıkavak Marina yer alıyor.