Nusret'e soruşturma şoku! Paylaştığı videoda cinsel organı gözükünce işlem başlatıldı

Geçtiğimiz haftalarda üzerinde bornozuyla yeni aldığı otelin tanıtımını yaparken cinsel organının gözükmesiyle gündem olan Nusret Gökçe'ye yayınladığı videosundan dolayı hakkında soruşturma başlatıldı.

SOSYETİK KASABA SORUŞTURMA ŞOKU

Sosyal medyada paylaştığı tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen olan Nusret Gökçe, sosyetik kasabında dünyanın dört bir yanından bir çok ünlü ismi ağırladı.

Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre bir vatandaş, paylaşılan görüntünün halkın ahlakını bozacak şekilde olduğunu dile getirdi ve çok konuşulan o videodan şikâyetçi oldu. Savcılık, şikayetin ardından Gökçe hakkında soruşturma başlattı.

Sosyetik kasap Nusret'ten skandal paylaşım! Bornozla yatağa atlarken cinsel organı göründü

OLAYIN GEÇMİŞİ

Nusret Gökçe geçen aylarda 33 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabında, İstanbul'da satın aldığı otelin havuzunu, odalarını ve manzarasını tanıttığı bir video paylaşımı yapmıştı. Videoda yatağa bornoz ile atlayan Gökçe'nin cinsel organı görünmüştü.