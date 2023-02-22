O illerde yaşayanlar çok üşüyecek! Meteoroloji'den kar yağışı ve karla karışık yağmur uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

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HAVA SICAKLIĞI

İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Az bulutlu

K.MARAŞ °C, 14°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 6°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun çok bulutlu, Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunda güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgenin batısında yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu