Defacto deprem bölgesindeki çocukların bir yıllık giyim ihtiyacını karşılayacağını açıkladı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek olup el birliğiyle bölgeyi kalkındırmak için seferber oldu. Defacto'da depremzedeler için yardıma koşan büyük markaların başında geliyor. Defacto Aile Bakanlığına bağlı yaşayan çocukların bir yıllık giyim masraflarını karşılayacaklarını duyurdu.

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Defacto deprem bölgesindeki çocukların bir yıllık giyim ihtiyacını karşılayacağını açıkladı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası 11 ilde büyük hasarlar oluşmuş ve bölgeye yardımlar gönderilmişti. 6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrası 42 bin kişi hayatını kaybederken bir çok kişi de evsiz kaldı. Evsiz kalan ailelerin yanı sıra ailelerini kaybeden birçok çocuk da devletin koruması altına alındı. Bu kapsamda Türkiye'nin ve dünyanın en büyük markalarından olan Defacto Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte deprem bölgesinde bakanlığın himayesinde olan tüm çocukların giyim ihtiyaçlarını bir yıl boyunca karşılayacakları protokol imzaladı.

Defacto deprem bölgesindeki çocukların bir yıllık giyim ihtiyacını karşılayacağını açıkladı!

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER AKANLIĞIYLA ANLAŞMA İMZALANDI

Defacto'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu protokol, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın toplantı salonunda Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Musa Şahin ve Defacto Pazarlama ve Mağazacılık Genel Müdürü Ahmet Barış Sönmez tarafından imzalandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şahin, depremlerin yaşandığı ilk günden itibaren bölgede çalışmaların yoğun biçimde sürdürüldüğünü belirterek, "Devletimizin bütün kurumları gibi, bakanlığımız da bütün imkanlarıyla depremin meydana geldiği 11 ilimizde çocuklarımızın tedavisi, güvenliği, kimlik ve ailelerinin tespiti gibi çok yönlü çalışmaları büyük bir titizlikle yerine getirdi." dedi.

Defacto deprem bölgesindeki çocukların bir yıllık giyim ihtiyacını karşılayacağını açıkladı!

"ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI TRAMVAYI AZALTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bu süreçte gerek depremden etkilenen çocuklar için gerekse depremin yarattığı zararların giderilmesinde yardım eden kurum ve kuruluşların olduğunu vurgulayan Şahin, sözlerini şu şekilde devam etti:

"Bu kadar büyük bir felaketin yaralarının sarılması için ülkemizdeki her bireyin her müessesenin içtenlikle katkı vermek istediğini görmek, bu büyük acının içinde dayanışma ruhunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bugün de aynı duyarlılıkla hareket eden Defacto ile çocuklarımız için bir protokol imzaladık. Biz, çocuklarımızın yaşadığı travmayı azaltabilmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmada vatandaş ve kurumların katkısını çocuklarımız açısından çok değerli buluyoruz. Onlar adına, bu yarayı sarmak için katkı sunan herkese ve Defacto’ya teşekkürlerimi sunuyorum."

Defacto deprem bölgesindeki çocukların bir yıllık giyim ihtiyacını karşılayacağını açıkladı!

"HEP BİRLİKTE YENİDEN AYAĞA KALKACAĞIZ"

Defacto Pazarlama ve Mağazacılık Genel Müdürü Sönmez ise yaşanan deprem felaketini ilk andan itibaren derin bir üzüntü ile takip ettiklerini kaydederek, "Ülkece yıkıldık ama birbirimize daha sıkı sarılacak ve hep birlikte yeniden ayağa kalkacağız." ifadesini kullandı. Projeyi hayata geçirmek için aksiyon aldıklarını belirten Sönmez, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Depremin oluşturduğu hasar ne yazık ki oldukça ağır, uzun dönem etkisi de ağır olacak. Devletimiz, vatandaşlarımız, özel şirketler ve sivil toplum kuruluşları, hepimiz bu hasarı onarmak için gece gündüz var gücümüzle çalışıyoruz. Depremin en yıkıcı etkisi elbette ki çocuklarımız üzerinde oldu. Belki bir ömür sürecek onlar için onarım. Deprem nedeniyle ailelerini, evlerini kaybeden çocuklarımız için harekete geçtik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzaladığımız protokol çerçevesinde, deprem bölgesinde koruma altına alınan çocuklarımızın bir yıl boyunca tüm giyim ihtiyaçlarını karşılayacağız. Çocuklarımıza daha güzel bir gelecek kurma ve umutlarını yeniden inşa etme sorumluluğunu hep birlikte taşıyoruz."

Defacto deprem bölgesindeki çocukların bir yıllık giyim ihtiyacını karşılayacağını açıkladı!

DEFACTO DEPREM BÖLGESİNDE SEFERBER OLDU

Defacto depremin olduğu günden beri bölgelerine mont, parka, bot, bere, şapka, eldiven, hırka ve kazak gibi kışlık giysilerden oluşan 200 bin adet ürün ulaştıran, ayrıca 100 bin adet battaniye ve medikal maskeyi ilgili kurumların koordinasyonunda bölgeye yönlendirdi. Ayrıca Defacto, bölgedeki çalışabilir mağazalarını da açarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara gerekli ihtiyaçlarını sağladı. Arama ve kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere 50 gönüllü çalışma arkadaşının yanı sıra kendi otobüsleriyle Kızılay gönüllülerini bölgelere ulaştırdı. Otobüslerin dönüş yolculuğunda vatandaşların AFAD koordinasyonunda güvenli bölgelere tahliye edilmesine yardımcı oldu. Ek olarak, Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan "Deprem Yardımlaşma Seferberliği" kapsamında, başta Türkiye olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde müşteriler tarafından sipariş verilen ihtiyaç malzemelerini de AFAD koordinasyonunda kargo ücretsiz olarak deprem bölgelerine yönlendirdi.

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