Resmi Gazete'de yayımlandı! Depremden etkilenen illerde işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği başlatıldı

Son dakika... Depremden etkilenen illerde işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği uygulamalarının başlatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Resmi Gazete'de yayımlandı! Depremden etkilenen illerde işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği başlatıldı

Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle büyük bir yıkım yaşadı. 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrası 20 Şubat günü Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bu depremlerde binlerce yapı yıkılırken depremden etkilenen iller için önemli bir karar alındı.

Depremden etkilenen illerde belli şartlar altında işten çıkarma yasağı ile kısa çalışma ödeneği uygulamaları başlatıldı. Karara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Depremden etkilenen illerde işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği başlatıldı Resmi Gazete'de yayımlandı! Depremden etkilenen illerde işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği başlatıldı

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