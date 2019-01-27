O Ses Türkiye Anıl Şimşek kimdir, kaç yaşındadır? Anıl Şimşek Instagram hesabı...

O Ses Türkiye finalistlerinden biri de Anıl Şimşek oldu. Hadise'nin takımında yarışan Anıl Şimşek merak edilen isimler arasına girdi. Peki Anıl Şimşek kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır? Anıl Şimşek'in Instagram hesabı nedir? İşte tüm detaylar...

ANIL ŞİMŞEK KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

O Ses Türkiye’de finale kadar kalmayı başaran Anıl Şimşek, yarışmaya Uptown Funk şarkısıyla katılmıştı. 2014 yılında da O Ses Türkiye'de sahne alan Anıl Şimşek, eski görüntüleri verilince duygusal anlar yaşamıştı. 1991 yılında dünyaya gelen ve hayatının büyük bir kısmı Almanya’da geçen Anıl Şimşek, ailesinin isteğiyle üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul’a döndü. Sesiyle dört jüri üyesini de etkilemeyi başaran yarışmacı büyük alkış toplamıştı. Karar aşamasına gelindiğinde ise Anıl Şimşek, O Ses Türkiye'deki yoluna Hadise ile devam ettiğini açıklamıştı.

ANIL ŞİMŞEK'İN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

O Ses Türkiye finalistlerinden birisi olan Anıl Şimşek sesiyle izleyenleri büyüledi. Hal böyle olunca Anıl Şimşek'in Instagram hesabı en çok merak edilen konulardan birisi oldu. İşte Anıl Şimşek'in Instagram hesabı...

INSTAGRAM: anilsimsk

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