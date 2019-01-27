O Ses Türkiye Barış ve Baran Solar kimdir? Barış ve Baran Solar'ın Instagram hesabı...

O Ses Türkiye finalistlerinden biri de Barış ve Baran Solar kardeşler oldu. Beyazıt Öztürk'ün takımında yarışan Barış ve Baran Solar merak edilen isimler arasına girdi. Peki ikiz kardeşler Barış ve Baran Solar kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır? Barış ve Baran Solar'ın Instagram hesabı nedir? İşte tüm detaylar...

BARIŞ VE BARAN SOLAR KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

İkiz kardeş olan Barış ve Baran Solar, O Ses Türkiye’ye katıldıkları gün hayatları hakkında bilgi vermişti. Üniversiteyi Milli Eğitim bursuyla İtalya’da okuyan Barış Solar, İstanbul’dan; öğretmenlik yapan Baran Solar ise Ankara’dan yarışmaya katılıyor. 33 yaşında olan ikili 12 yıldır müzikle ilgileniyor. Rahmetli babaları cezaevinde çalışan Solar kardeşler, bağlama çalmayı mahkumlardan öğrendiklerini söylediler.

O Ses Türkiye sahnesinde ilk olarak “Girme Yola Sen” şarkısını seslendiren ikili, 4 jüri üyesini de kendilerine döndürmeyi başardı. Barış ve Baran Solar, O Ses Türkiye'ye Beyazıt Öztürk'ün takımında devam etme kararı aldılar.

BARIŞ VE BARAN SOLAR KARDEŞLERİN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

O Ses Türkiye finalistlerinden birisi olan Barış ve Baran Solar kardeşler sesleriyle izleyenleri büyüledi. Hal böyle olunca Barış ve Baran Solar'ın Instagram hesabı en çok merak edilen konulardan birisi oldu. İşte Barış ve Baran Solar kardeşlerin Instagram hesabı...

INSTAGRAM: baranbarisofficial

BARIŞ SOLAR: solarbaris

BARAN SOLAR: baran.solar

BARIŞ VE BARAN SOLAR INSTAGRAM HESABI İÇİN TIKLAYIN