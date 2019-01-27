O Ses Türkiye Bartu Gülhan kimdir, kaç yaşındadır? Bartu Gülhan Instagram hesabı...

O Ses Türkiye finalistlerinden biri de Bartu Gülhan oldu. Murat Boz'un takımında yarışan Bartu Gülhan merak edilen isimler arasına girdi. Peki Bartu Gülhan kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır? Bartu Gülhan'ın Instagram hesabı nedir? İşte tüm detaylar...

BARTU GÜLHAN KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

O Ses Türkiye sahnesine çıkan Bartu Gülhan, Still of the Night şarkısını seslendirdi. O Ses Türkiye sahnesine Still of the Night şarkısıyla çıkan Bartu Gülhan, adeta sahneyi yıktı geçti. Jüri üyelerinin dördünü birden döndürmeyi başaran yarışmacı, yarışmaya İstanbul’dan katıldığını ve 27 yaşında olduğunu söyledi. Aslen Kütahyalı olduğunu ifade eden Bartu Gülhan, annesinin Trabzonlu olduğunu belirtti.

Murat Boz'un 'İyi ki geldin. Kendimi uzun zamandır böyle hissetmemiştim' diye yorum yaptığı yarışmacıya diğer jüri üyeleri de övgüler yağdırdı. Acun Ilıcalı, genç yarışmacının stüdyoya annesiyle geldiğini ve enerjisini ondan aldığını söyledi. Farklı mekanlarda sahneye çıkan Bartu Gülhan profesyonel olarak müzikle ilgileniyor. Muhteşem bir performansla seyircileri mest eden Bartu Gülhan, O Ses Türkiye'deki yoluna Murat Boz'la devam etti.

BARTU GÜLHAN'IN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

O Ses Türkiye finalistlerinden birisi olan Bartu Gülhan sesiyle izleyenleri büyüledi. Hal böyle olunca Bartu Gülhan'ın Instagram hesabı en çok merak edilen konulardan birisi oldu. İşte Bartu Gülhan'ın Instagram hesabı...

INSTAGRAM: bartugulhan.official

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