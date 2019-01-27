O Ses Türkiye Ferhat Üngür kimdir, kaç yaşındadır? Ferhat Üngür Instagram hesabı...

O Ses Türkiye finalistlerinden biri de Ferhat Üngür oldu. Murat Boz'un takımında yarışan Ferhat Üngür merak edilen isimler arasına girdi. Peki Ferhat Üngür kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır? Ferhat Üngür'ün Instagram hesabı nedir? İşte tüm detaylar...

FERHAT ÜNGÜR KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Diyarbakır doğumlu olan Ferat Üngür, lisansını Adıyaman Üniversitesi'nde Müzikoloji bölümünde tamamladı. O Ses Türkiye sahnesine çıkma cesaretini bu yıl gösterebildiğini söyleyen Ferat Üngür, bazı mekanlarda sahne alıyor. Ferat Üngür, O Ses Türkiye’ye “Zülfü Kaküllerin Amber Misali” şarkısıyla katılmıştı. Karar aşamasına gelindiğinde ise Ferat Üngür, O Ses Türkiye'deki yoluna Murat Boz ile devam ettiğini açıklamıştı. O Ses Türkiye finalisti Ferat Üngür'ün sesi 2016-2017 şampiyonu Dodan Özer'e benzetildi.

FERHAT ÜNGÜR'ÜN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

O Ses Türkiye finalistlerinden birisi olan Ferhat Üngür sesiyle izleyenleri büyüledi. Hal böyle olunca Ferhat Üngür'ün Instagram hesabı en çok merak edilen konulardan birisi oldu. İşte Ferhat Üngür'ün Instagram hesabı...

INSTAGRAM: ferhatungur21

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