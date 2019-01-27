O Ses Türkiye Gülce Kahtalı kimdir, kaç yaşındadır? Gülce Kahtalı Instagram hesabı...

O Ses Türkiye finalistlerinden biri de Gülce Kahtalı oldu. Beyazıt Öztürk'ün takımında yarışan Gülce Kahtalı merak edilen isimler arasına girdi. Peki Gülce Kahtalı kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır? Gülse Kahtalı'nın Instagram hesabı nedir? İşte tüm detaylar...

GÜLCE KAHTALI KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

O Ses Türkiye’de finale kadar kalmayı başaran Gülce Kahtalı, yarışmaya Şebnem Ferah’ın Yağmurlar şarkısıyla katılmıştı. O Ses Türkiye yarışmasına İstanbul'dan katılan Gülce Kahtalı, sesiyle adeta büyüledi. Sergilediği performansla 4 jüri üyesini de döndürmeyi başaran 22 yaşındaki yarışmacı, jüriden büyük övgü aldı.

Gülce Kahtalı, yoğun istek üzerine bir şarkı da Murat Boz ile birlikte söylemişti. İkilinin muhteşem düeti hem jüri üyelerine hem de stüdyodakilere keyifli anlar yaşamıştı. Genç yarışmacı, karar aşamasına gelindiğinde O Ses Türkiye'ye Beyazıt Öztürk ile devam ettiğini açıkladı.

GÜLCE KAHTALI'NIN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

O Ses Türkiye finalistlerinden birisi olan Gülce Kahtalı sesi kadar güzelliğiyle de izleyenleri büyüledi. Hal böyle olunca Gülce Kahtalı'nın Instagram hesabı en çok merak edilen konulardan birisi oldu. İşte Gülce Kahtalı'nın Instagram hesabı...

INSTAGRAM: gulcekahtalii

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