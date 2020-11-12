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Ofspor 3-1 Fatsa Belediyespor | MAÇ SONUCU

Misli.com 3. Lig 1. Grupta Ofspor ve Fatsa Belediyespor karşı karşıya geliyor. Karşılamanın canlı izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz.

Ofspor 3-1 Fatsa Belediyespor | MAÇ SONUCU

Misli.com 3. Lig 1. Grup maçında Ofspor ile Fatsa Belediyespor karşılaşıyor. Karşılaşmayı, Misli.com uygulamaları üzerinden canlı izleyebilirsiniz. Fatsa Belediye, ligde 13 puanla 4'üncü sırada bulunuyor. Ofspor ise 8 puanla 9'uncu sırada bulunuyor. Ofspor, ligde 4 maçtır kaybetmiyor. 

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

İLK 11'LER

Ofspor: Sercan Çobanoğlu, Buğrahan Karslı, Onur Paksoy, Fikret Topaloğlu, Muhammed Can, Mustafa Aydoğdu, İbrahim Ak, Bilal Şeflek, Oktay Bala, Adnan Gülen, Osman Şahin.

Fatsa Belediyespor: Ömürcan Çavuşoğlu, Gökhan Açıkgöz, Enver Yıldız, Emrah Günaydın, Tevfik Doğukan Pala, Mehmet Seçme, Emre Usta, Muhammed Burak Çelik, Rıdvan Sağlam, Hacı Şükrü Çiçek, Fatih Arat.

Onur Çelik
Spor Editörü


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