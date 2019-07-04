Oğlunu arayıp "Anneni öldürdüm gel" demişti! Kendini böyle savundu

Olay dün sabah Bursa Mudanya'nın Halitpaşa Mahallesinde bir sitede gerçekleşti. Hamdi Kurtuluş, yaklaşık 1 yıl önce evden kaçan ve evlatlıktan reddettiği kızıyla görüşmek istediğini söyleyen eşi Filiz Kurutuluş ile tartıştı.

OĞLUNU ARAYIP "ANNENİ ÖLDÜRDÜM, GEL" DEMİŞTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Hamdi Kurutuluş, evde bulunan pompalı tüfekle eşine 3 el ateş etti. Kanlar içinde kalan Filiz Kurutuluş, olay yerinde hayatını kaybederken, Hamdi Kurtuluş oğlu B.K.yı arayarak, "Anneni öldürdüm, gel" dedi. Hamdi Kurtuluş, oğlu ile görüştükten sonra Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne gidip, "Karımı öldürdüm" diyerek teslim oldu.

CANİ EŞ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hamdi Kurtuluş, savcılık tarafından alınan ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Hamdi Kurutuluş, eşiyle sürekli tartıştıklarını belirterek, Olay sabahı yine tartışmaya başladık. Tartışmamızın birçok sebebi vardı. Kızımla görüşmek istemesi de buna dahil. Tartışma sırasında bana hakaret etti. Ben de sinirlerime hakim olamayarak evdeki pompalı tüfekle eşimi vurdum. Tetiği çektikten sonra ne oldu hatırlamıyorum, pişmanım" dedi.

Hamdi Kurutuluş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.