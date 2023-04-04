Öğrencilere müjde! YÖK Öğrenci burslarına zam yaptı! İşte detaylar...

Yüksek Öğretip Kurulu (YÖK) lisans öğrencileri, doktora öğrencilerine verilen destek burslarına ve çalışan öğrencilerin burslarına zam yaptı! İşte detaylar...

YAYINLAMA
Google News
Öğrencilere müjde! YÖK Öğrenci burslarına zam yaptı! İşte detaylar...

Yüksek Öğretip Kurulu (YÖK) lisans öğrencileri, doktora öğrencilerine verilen destek burslarına ve çalışan öğrencilerin burslarına zam yaptı! Lisans Destek Bursu 1000 TL'den 1875 TL'ye çıkarıldı. YÖK Doktora Bursu çalışanlar için 910 TL'den 2500 TL'ye, çalışmayanlar için 3825 TL'den 7500 TL'ye yükseltildi.

untitled-12.jpg

"YÖK’TEN BURSLARA ZAM"

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada;

Yükseköğretim Kurulunca lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarları farklı miktarlarda artırıldı

100/2000 Doktora Bursu çalışan öğrenciler için 910 TL’den 2500 TL’ye, çalışmayan öğrenciler için ise 3825 TL’den 7500 TL’ye yükseltildi

Lisans Destek Bursu 1000 TL’den 1875 TL’ye çıkarıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla verdiği burs miktarlarını 2023 Nisan ayından geçerli olmak üzere farklı oranlarda artırdı.

Buna göre 100/2000 YÖK Doktora Bursu çalışanlar için 910 TL’den 2500 TL’ye, çalışmayanlar için 3825 TL’den 7500 TL’ye yükseltildi.

100/2000 YÖK Doktora Bursu, öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor. Bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler YÖK Başkanlığı tarafından destekleniyor.

Daha önce 1000 TL olan YÖK Lisans Destek Bursu 1875 TL’ye çıkarılırken, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) burs miktarı 1500 TL’den 2000 TL’ye yükseltildi.

YÖK Destek Bursu’ndan YÖK tarafından belirlenen devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciler yararlanıyor.

Öte yandan yabancı uyruklu YÖK Burslusu lisans öğrencileri için 1500 TL olan burs miktarı 2000 TL’ye; yüksek lisans öğrencileri için 2300 TL olan burs miktarı 3500 TL’ye, doktora öğrencileri için ise 3500 TL olan burs miktarı ise 6000 TL’ye yükseltildi.

YÖK’ün burslarından yaklaşık 6000 öğrenci yararlanıyor."

1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
DSÖ'den kısırlık ile ilgili çok çarpıcı rapor! Her 6 yetişkinden 1'i kısırlık sorunuyla karşı karşıya
DSÖ'den kısırlık ile ilgili çok çarpıcı rapor! Her 6 yetişkinden 1'i kısırlık sorunuyla karşı karşıya
İstanbul'da kan donduran vahşet! Bebeği parçalara ayırdı poşete koyup çöpe attı!
İstanbul'da kan donduran vahşet! Bebeği parçalara ayırdı poşete koyup çöpe attı!
YSK Erdoğan'ın adaylık itirazlarına neden ret kararı verdiğini açıkladı!
YSK Erdoğan'ın adaylık itirazlarına neden ret kararı verdiğini açıkladı!
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Son Haberler
Öğrencilere müjde! YÖK Öğrenci burslarına zam yaptı! İşte detaylar...
Öğrencilere müjde! YÖK Öğrenci burslarına zam yaptı! İşte detaylar...
Bardaktan boşanırcasına yağdı! İzmirli vatandaşlar zor anlar yaşadı!
Bardaktan boşanırcasına yağdı! İzmirli vatandaşlar zor anlar yaşadı!
Devlet Tiyatrosu yasta! Usta oyuncunun ölüm haberini o verdi!
Devlet Tiyatrosu yasta! Usta oyuncunun ölüm haberini o verdi!
Zorunlu araç sigortasında yeni dönem, elektrikli araçlara büyük fırsat, Hasar ve hasarsızlık oranlarında yeni dönem başlıyor
Zorunlu araç sigortasında yeni dönem, elektrikli araçlara büyük fırsat, Hasar ve hasarsızlık oranlarında yeni dönem başlıyor
Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'yi eyaletlere bölmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz
Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'yi eyaletlere bölmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz
Bel fıtığı ameliyatı olan kadına yanlış kan verildiği iddia edildi! Kadın hayatını kaybetti!
Bel fıtığı ameliyatı olan kadına yanlış kan verildiği iddia edildi! Kadın hayatını kaybetti!
Çok Okunanlar
Indiana Jones ve Kader Kadranı Filmi 30 Haziran'da vizyona girecek
Indiana Jones ve Kader Kadranı Filmi 30 Haziran'da vizyona girecek
İstanbul'da kan donduran vahşet! Bebeği parçalara ayırdı poşete koyup çöpe attı!
İstanbul'da kan donduran vahşet! Bebeği parçalara ayırdı poşete koyup çöpe attı!
Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'yi eyaletlere bölmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz
Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'yi eyaletlere bölmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz
YSK Erdoğan'ın adaylık itirazlarına neden ret kararı verdiğini açıkladı!
YSK Erdoğan'ın adaylık itirazlarına neden ret kararı verdiğini açıkladı!
İlk TOGG Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildi!
İlk TOGG Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildi!
Kartal riskli ilan edilen 5 katlı Akın Apartmanı'nın yıkıldı!
Kartal riskli ilan edilen 5 katlı Akın Apartmanı'nın yıkıldı!
Yorumlananlar
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!