2020 yılı öğretmenlerin alan değişikliği detayları belli oldu. Birinci Aşama yani ön başvuruda adaylar işlemlerini sistem üzerinden yapacak. İkinci aşama yani Tercih ve Atama, Ayrılma ve Başlama kısmında ise tercih başvuruları 21-25 Aralık 2020 tarihleri arasında yapıldıktan sonra ardından Eğitim Kurumu Müdürlükleri tarafından onaylanacak. Peki Öğretmen alan değişikliği hangi branşlarda yapılacak? Öğretmen alan değişikliği boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte detaylar...

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TERCİH VE ATAMALARI NE ZAMAN?

Tercihler 21-25 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 29 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek.

Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan ve geçmek istediği alanda görev yaptığı ilde kontenjan belirlenen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, "Tercih ve Atama" sürecine ilişkin belirlenen takvim süresi içerisinde "Elektronik Tercih Formu" aracılığıyla sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Öğretmen alan değişikliği boş kontenjanlar ilgili İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanıyor. Sorgulama işlemini ilgili web sitesine girerek öğrenebilirsiniz.

MEBBİS öğretmen alan değişikliği başvuru nasıl yapılır? MEBBİS öğretmen alan değişikliği başvuru ekranı