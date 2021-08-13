Oğuzhan Uğur - Müjde Uzman çiftinden bomba hamle! Önce paylaştı sonra sildi!

Çektiği videolarla adından söz ettiren Youtube üzerinden yayınladığı "Pinç" programıyla tanınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman, geçtiğimiz ay sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla ilişkilerini açıklamıştı.

37 yaşındaki fenomen Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından 36 yaşındaki oyuncu sevgilisi Müjde Uzman ile arabada çektiği bir fotoğrafı "Güneşin doğuşu batışından farksız" notuyla paylaşarak ilişkilerini ilan etmişti. Aynı fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Müjde Uzman ise "90'lar karışık kaset" yazmıştı.

Ardından oyuncu, Uğur'la el ele çekilen fotoğrafını "Sen ben içimde. Cümle alem dışımda. Sen ben biçiminde. İyi ki varsın yanımda." notuyla paylaşarak bir kez daha aşkını duyurmuştu.

Diğer yandan "PİNÇ" adlı program yapan Uğur, sezon finali bölümüne sevgilisi Müjde Uzman'ı konuk etmişti. İkilinin sohbetleri, hayranları tarafından oldukça beğenilmişti.

FOTOĞRAF SİLİNDİ, TAKİPTEN ÇIKILDI

Geçtiğimiz gün ise Oğuzhan Uğur sevgilisi Müjde Uzman'ı sırtına aldığı fotoğrafı Instagram hesabından yayınlamış ve Uzman'ı alnına etiketlemişti. Çiftin bu fotoğrafına beğeni yağarken beklenmedik bir hamle geldi. Uğur, paylaştığı fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırırken çiftin birbirlerini takipten de çıktığı görüldü.

İkiliden henüz bir açıklama gelmezken çiftin ayrıldıkları iddiaları ortalıkta dolaşmaya başladı.

OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?

Oğuzhan Uğur 29 Ocak 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. YouTube'da yayınladığı videolarla kendisine kitle edinen Uğur, 2011 yılında beyaz perdede izleyiciyle buluşan 'Ağır Abi' filminin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı.

Oğuzhan Uğur kimdir, nereli, kaç yaşında?

MÜJDE UZMAN KİMDİR?

Müjde Uzman 26 Eylül 1984 yılında İstanbul'da doğdu. 2001 yılında Elite Model Look yarışmasını birinci olarak tamamladı. Ardından müzik kanallarında sunuculuk ve VJ'lik yaptı.

Oyunculuk kariyerine 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlayan oyuncu, 2010 yılında Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Müjde Uzman kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Oğuzhan Uğur - Müjde Uzman ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Oğuzhan Uğur ve Müjde Uzman neden ayrıldı?