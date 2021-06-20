Oğuzhan Uğur, Müjde Uzman'a olan aşkını fotoğraf paylaşarak duyurdu! Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı

37 yaşındaki ünlü YouTuber Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından 36 yaşındaki oyuncu Müjde Uzman ile arabada çekildiği kareyi takipçileri ile paylaştı.

AŞKINI DUYURDU

YouTube kanalında çektiği videolarla adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından Müjde Uzman ile paylaşım yapmasıyla aşklarını ilan etti.

Oğuzhan Uğur, geçtiğimiz gün Müjde Uzman ile arabada çektiği bir fotoğrafı "Güneşin doğuşu batışından farksız" notuyla paylaşmasının ardından fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı.

MÜJDE UZMAN'DA PAYLAŞTI!

Aynı fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Müjde Uzman ise "90'lar karışık kaset" yazdı. Çiftin pozunu gören takipçileri ise "Yeni favori çiftim" ve "Yeni yengemiz ile eniştemiz" yorumunda bulundu.

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