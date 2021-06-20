Kardeşlerim 18. bölüm sezon finali full, tek parça izle| Kardeşlerim sezon finali izleİrem Derici'den yine çok konuşulacak paylaşım! Sıcak havalara karşı önerisi olay oldu!EURO 2020: Türkiye - İsviçre maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linkiEURO 2020: İtalya– Galler maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiOğuzhan Uğur, Müjde Uzman'a olan aşkını fotoğraf paylaşarak duyurdu! Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı20 Haziran 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Müjde Uzman kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?Oğuzhan Uğur kimdir, nereli, kaç yaşında?Son dakika | Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesi için işlemler başladıMüjde Uzman'ın sevgilisi kim?
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Oğuzhan Uğur, Müjde Uzman'a olan aşkını fotoğraf paylaşarak duyurdu! Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı

Oğuzhan Uğur, Müjde Uzman'a olan aşkını fotoğraf paylaşarak duyurdu! Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı

Geçtiğimiz gün fenomen Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından Müjde Uzman ile bir fotoğraf paylaşarak sosyal medyayı salladı.

Oğuzhan Uğur, Müjde Uzman'a olan aşkını fotoğraf paylaşarak duyurdu! Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı

37 yaşındaki ünlü YouTuber Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından 36 yaşındaki oyuncu Müjde Uzman ile arabada çekildiği kareyi takipçileri ile paylaştı.

AŞKINI DUYURDU

YouTube kanalında çektiği videolarla adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından Müjde Uzman ile paylaşım yapmasıyla aşklarını ilan etti. 

Oğuzhan Uğur, Müjde Uzman'a olan aşkını fotoğraf paylaşarak duyurdu! Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı Oğuzhan Uğur, geçtiğimiz gün  Müjde Uzman ile arabada çektiği bir fotoğrafı "Güneşin doğuşu batışından farksız" notuyla paylaşmasının ardından fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı.

Oğuzhan Uğur, Müjde Uzman'a olan aşkını fotoğraf paylaşarak duyurdu! Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı

MÜJDE UZMAN'DA PAYLAŞTI!

Aynı fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Müjde Uzman ise "90'lar karışık kaset" yazdı. Çiftin pozunu gören takipçileri ise "Yeni favori çiftim" ve "Yeni yengemiz ile eniştemiz" yorumunda bulundu.

Oğuzhan Uğur, Müjde Uzman'a olan aşkını fotoğraf paylaşarak duyurdu! Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı

{TITLE_STRIP}Oğuzhan Uğur kimdir, nereli, kaç yaşında?

{TITLE_STRIP}Müjde Uzman kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

{TITLE_STRIP}Oğuzhan Uğur'un sevgilisi kim?

{TITLE_STRIP}Müjde Uzman'ın sevgilisi kim?

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT