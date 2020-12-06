Oktay Kaynarca: "Onlar profesyonel, biz onlarla başa çıkamayız"

Bir süre önce Maltepe'de bir oteldeki çekim yapacak olan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin set çalışanları, alkol ve uyuşturucu etkisinde olan şahıslar tarafından darp edilmişti. Dizinin başrollerinden Oktay Kaynarca, kadın çalışanlara saldıran magandalar için "Onlar profesyonel, biz onlarla başa çıkamayız" şeklinde konuştu.

"BİZİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ"

Milliyet'te yer alan habere göre, saldırganların, Kaynarca, "Bizi ölümle tehdit etti" iddialarına oyuncu, "Orada bir tartışma oldu. Biz de onlara bağırdık. Ama tabii kendilerini kurtarmak için söylemediğimiz şeyleri, söylemişiz gibi aktarıyorlar. Hakkımda suç duyurusunda bulunmuş olabilirler. Yarın savcılığa gideceğim ve öğreneceğim her şeyi" ifadelerini kullandı.

YAŞANAN OLAYA DAİR

Maltepe'de bir otelde yeni bölüm için gerçekleştirilecek çekim esnasında 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin set çalışanları, alkol ve uyuşturucu etkisinde oldukları iddia edilen şahıslar tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya maruz kalmıştı. Otelde kalan üç kişi, fotoğraf çektirme bahanesiyle oyuncuların kaldığı odanın önüne gelmişti. Oyuncular şahsın alkollü olduğunu fark ederek fotoğraf çektirmeyi isteğini reddetmişti.

PENCEREDEN ÇIKARAK YARDIM İSTEDİ

Dizinin oyuncular otelin lobisine inerken bir zorba şahıs, set çalışanlarının kaldığı odanın kapısını tekmelemişti. Korku içinde çalışanlar kapıyı kilitlerken, çalışan Gülcan S. otel odasının penceresine çıkarak yardım istemişti. Çıkan tartışmanın ardından üç kişi gözaltına alınmıştı. Saldırganların kabarık sabıka dosyasının olduğu öğrenilmiş, olay anı güvenlik kameralarınca kayıt altına alınmıştı.

