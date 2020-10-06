Okula gitmek zorunlu mu 12 Ekim? Devamsızlık olacak mı? Okullar haftada kaç gün olacak?

Milli Eğitim Bakanı anasınıfı ve 1.sınıfların ardından 2,3,4 ve 8 ile 12.sınıflarında okullarda yüz yüze eğitime başlayacaklarını duyurdu. Buna göre 12 Ekim'de 5 sınıf daha yüz yüze eğitime başlıyor. Peki Okula gitmek zorunlu mu 12 Ekim? Devamsızlık olacak mı? Okullar hafta da kaç gün olacak?

12 EKİM OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

İlkokulda -2-3-4 ortaokulda 8. Ve lisede 12. Sınıflar da yüz yüze eğitime başlayacak. İstemeyen veliler çocuklarını okula göndermeyebilecek, öğrenciler bu süreçte devamsız sayılmayacak. Yoklama alınmayacak.

DEVAMSIZLIK OLACAK MI?

Bakan Selçuk okula gelmeyen öğrencilerin devamsızlık haklarının korunacağını vurguladı. Dileyen öğrenciler okul yerine uzaktan eğitim (EBA) üzerinden derslerini alabilecek.

OKULLAR HAFTADA KAÇ GÜN OLACAK?

Bakan Seçluk, yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimiz, 2 gün okulda olacak. Yüz yüze eğitime başlama konusunda, isteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenler için uzaktan eğitim devam edecek ve devamsız sayılmayacaklar. Sınıf mevcutlarımız daha önce olduğu gibi gruplara ayrılarak azaltılacak. Okulda kalma süreci eskisine oranla kısaltılacak. Bunları sizinle paylaşacağız. Bu aşamada da isteyenler okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitime devam edecek. Çünkü öğrencilerimiz her koşulda devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacaktır. Ayrıca her öğrencimizin sosyal ve akademik gelişimleri yakından takip edilecektir" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: 5 sınıf daha yüz yüze eğitime başlayacak

Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz tablet kimlere verilecek?