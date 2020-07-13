Olay TV satıldı mı? Olay Tv'yi kim aldı?

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a Belediye Başkanı olarak geldikten sonra kendi medyasını kurma kararı vermişti. Gazeteci Hadi Özışık, Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki kişi olan Nuri Çolakoğlu'nun, Bursa'da yayın yapan Olay TV'yi satın aldığını belirtti.

OLAY TV SATILDI MI?

Cavit Çağlar'a ait Bursa'da yayın yapan Olay TV, Ekrem İmamoğlu'nun yakınındaki kişi olan Nuri Çolakoğlu tarafından satın alındı. NTV'yi bugünlere getirdiği söylenen Nuri Çolakoğlu, Olay TV'yi satın aldı. İmamoğlu'nun arkasındaki gizli kahramanlardan birisi olduğu söylenen Çolakoğlu, Bursa'da yayın yapan Olay TV'yi Cavit Çağlar'dan satın aldı.

OLAY TV'Yİ KİM ALDI?

Gazeteci Hadi Özışık'ın aktardığı bilgilere göre, İmamoğlu'nun arkasında olan isimlerden NTV geçmişi olan Nuri Çolakoğlu, Olay TV'yi satın aldı.

Nuri Çolakoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında?