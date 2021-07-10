Öldüresiye darp edilen Ülfet Dikici olayında CHPli başkandan akıllara zarar savunma! "Bana vurmaya çalışırken yüzünü masaya çarptı"

Giresun’un Eynesil ilçesinde meydana gelen olayda öldüresiye darp edilen Ülfet Dikici Türkiye'nin gündemine oturdu. Feci şekilde şiddete maruz kaldığı görülen kadının yüzü morluklardan tanınmayacak hale geldi.

"YERE DÜŞERKEN KENDİSİNİ MASAYA ÇARPTI"

Tepki çeken ve sosyal medyada da geniş yankı uyandıran olayla ilgili şaşkına çeviren açıklamalar geldi. Dikici ailesine saldırmakla suçlanan Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, Dikici'nin kendisine saldırdığını ve yere düşerken de kendisini masaya çarptığını ifade etti. Karadeniz yaşananları yalanlayarak, kendisine iftira atıldığını belirtti ve "Günlerden beri biz sosyal medyada linç ediliyoruz. Biz bunu hak etmiyoruz” diye konuştu.

TEMİZLENMEYEN PARKI ŞİKAYET İÇİN BELEDİYEYİ ARADI

Bir kadının feci şekilde darp edildiği olay Eynesil Belediyesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bekir Kelleci Parkı'nda meydana geldi. İlçeye tatile geldiği öğrenilen Ülfet Dikici, oğlu ve gelini, bakımsız olduğunu öne sürdükleri park nedeniyle belediyeyi arayarak şikayette bulundu. Şikayet sonrası duruma sinirlenen Eynesil Belediye Başkanı Karadeniz, yanında bir grupla parka geldi. İddiaya göre, Başkan Karadeniz'in yanındaki grup ile aile arasında tartışma başladı. Çıkan tartışmada Karadeniz'in yanındaki kişiler, aileyi darp etti. Yüzünde feci morluklar oluşan Ülfet Dikici, Eynesil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Dehşet dolu anların yaşandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"BENİMLE KONUŞURKEN USTURUPSUZ OTURUYORDU"

Yaşanan olay sonrasında tüm Türkiye'nin tepkisini çeken CHP’li Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, sosyal medyadan açıklama yaptı. Yasin Dikici’nin “usturupsuz” şekilde oturduğunu söyleyen CHP’li başkan, şunları kaydetti: “Beyefendi öyle usturupsuz oturuyordu ki, böyle bacak bacak üstüne atmış, bizi görünce merhaba bile demeyen bir arkadaş... ‘Sizin paranızı biz veriyoruz, benden aldığınız vergilerle belediye başkanlığı yapıyorsunuz’ gibi ağır ithamlara varan şeyler söyledi...” dedi. CHPli başkan, yüzü morluk içinde kalan Ülfet Dikici’nin de düşerken masaya çarptığını öne sürdü.

Giresun Eynesil belediye başkanı kim? Ahmet Latif Karadeniz kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi partiden?