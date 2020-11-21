Son günlerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Yaşar karakteriyle başarılı oyunculuk yeteneğini konuşturan Olgun Şimşek'in hayatı, sevenleri tarafından merak konusu haline geldi. Olgun Şimşek kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1971 yılında Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı bir köy olan Yenice'de doğan Olgun Şimşek, 49 yaşındadır. Çocukluğu Yenice köyü ve Babasının tayin olduğu Afyon Dinar, Alpaslan köyünde geçti. Liseye Adapazarı Harbiye Öğretmen Lisesi'nde yatılı olarak başladı bir sene orada okudu.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezun olan Olgun Şimşek, 1993 yılında sinema hayatına başladı.

Olgun Şimşek, tiyatroya Yılmaz Erdoğan -Demet AkbağTiyatrosu'nda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol alarak başladı. Televizyonda İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in pişekarı 'Güçlü' tiplemesiyle tanındı. Yılmaz Erdoğan'ın televizyonda yayınlanan Bir Demet Tiyatro'sunda 'Kudret' tiplemesiyle de popüler oldu. Televizyon dizileri Sihirli Ceket, Yedi Numara, Beşik Kertmesi ve Alacakaranlık'ta rol aldı.

2012 yılında Türkiye Ekonomi Bankası Reklam filmlerinde oynadı.

Daha önce Şebnem Sönmez ile 1994 yılında evlenen ve 2000 yılında boşanan Olgun Şimşek ikinci evliliğini 19 Kasım 2011 tarihinde Zeynep Kocabeyoğlu ile yaptı.

Ödülleri :

1999 - Ankara Film Festivali, "Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu" Ödülü, Karışık Pizza

- Ankara Film Festivali, "Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu" Ödülü, Karışık Pizza 2004 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura

- Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura 2004 - Sinema Yazarları Derneği Türk Sineması Ödülleri, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura

- Sinema Yazarları Derneği Türk Sineması Ödülleri, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura 2004 - Orhon Murat Arıburnu Ödülleri, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura

- Orhon Murat Arıburnu Ödülleri, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura 2005 - Adana Altın Koza Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura

- Adana Altın Koza Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura 2005 - Ankara Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura

- Ankara Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura 2005 - Uluslararası İstanbul Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura

- Uluslararası İstanbul Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura 2012 - Antalya Televizyon Ödülleri, "Komedi Dizisi En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yalan Dünya

Filmleri :