Olivier Boscagli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olivier Boscagli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olivier Boscagli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olivier Boscagli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olivier Boscagli 18 Kasım 1997 tarihinde Monaco şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fransa,Monako uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olivier Boscagli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Olivier Boscagli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PSV Eindhoven futbol takımında oynamaktadır. PSV Eindhoven takımına 17 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Olivier Boscagli'nin PSV Eindhoven ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Olivier Boscagli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/OlivierBoscagli

http://www.instagram.com/boscagli_28/

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Olivier Boscagli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olivier Boscagli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Olivier Boscagli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olivier Boscagli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında OGC Nice B

1 Temmuz 2015 yılında OGC Nizza

23 Ağu 2017 yılında Nîmes Olympique

30 Haziran 2018 yılında OGC Nizza

17 Temmuz 2019 yılında PSV Eindhoven

Olivier Boscagli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olivier Boscagli şuan PSV Eindhoven takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Olivier Boscagli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Beausoleil (2003-2011, 2011-2013), OGC Nice (2011, 2013-2014)

Fransa U21 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U17 takımında 12 numaralı formasıyla 13 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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