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'Ölüm hak' dedi, ölü bulundu!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sosyal medyada yaptığı paylaşıma 'ölüm hak' notunu düşen 35 yaşındaki Mesut Dereçiçeği, boş dükkan içinde, göğsündeki kesici alet iziyle ölü bulundu. Savcılık, şüpheli bulduğu ölüm hakkında soruşturma başlattı.

'Ölüm hak' dedi, ölü bulundu!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Mesut Dereçiçeği, (35) boş dükkan içinde ölü bulundu. Dereçiçeği'nin 8 Ekim'de sosyal medya hesabından "ölüm hak" yazarak paylaşımda bulunduğu ortaya çıkarken, ölümünü şüpheli bulan savcılık, soruşturma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Demir ve çelik fabrikasında işçi Mesut Dereçiçeği, boş dükkanda hareketsiz yerde yatarken bulundu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Dereçiçeği'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Dereçiçeği'nin göğsünde kesici aletle oluşabilecek yara tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı, Dereçiçeği'nin ölümünü şüpheli bularak soruşturma başlattı.

'Ölüm hak' dedi, ölü bulundu!Mesut Dereçiçeği'nin 8 Ekim'de sosyal medya hesabından "ölüm hak" yazarak paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı. Dereçiçeği'nin arkadaşıyla birlikte buluşmak üzere evden ayrıldığı ve bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

'Ölüm hak' dedi, ölü bulundu!'Ölüm hak' dedi, ölü bulundu!

Berna Akkaya
Editör


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