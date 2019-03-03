Lise öğrencisi Mavi Balina oyunu mu oynuyordu? Mavi Balina oyunu nedir?

Ailesi Tokat'ta yaşayan Murat Sinan Kaçar, 8 yıldır İstanbul'da ablası Beyhan Şahin'in evinde kalıyordu. Derslerinde çok başarılı olan ve sürekli takdirnameyle sınıfını geçen Murat, üniversiteye hazırlanıyordu.

"MUTLU OLAMIYORUM, ÖLÜMÜ ÇOK MERAK EDİYORUM"

13 Şubat günü arkasında bir not bırakarak kayıplara karıştı. Bıraktığı notta, "Bunu yapmamın birçok sebebi var. Mutlu olmayı sevmiyorum, mutlu olamıyorum. Ölümü çok merak ediyorum. Ben iyi bir üniversite kazanamayacağım. Birçok insan benden bunu bekliyor, çalışmadım, film izledim, oyun oynadım, çalışmadım kazanamam yani. Neyse benim için doğru olan bu. Birçoklarınız arkamdan kötü konuşacak ama elimde olan bir şey değil bu. Hepinizi çok seviyorum. Özellikle ablamı ve annemi. Benim yüzümden bazı şeylere katlanma abla. Mutlu olun, kendinize iyi bakın. Her şey için herkesten özür dilerim" yazıyordu.

Notu alan aile derhal polise haber verdi. Polis yaptığı araştırmalarda Murat'a ait olabileceği görüntülere ulaştı. Bu görüntülerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Ortaköy ayağında yaya kullanımına kapalı asansörün önünde olan bir kişi görülüyor ve bir dakika sonra da köprü üzerinde Murat'a ait olup olmadığı anlaşılamayan bir karartı görülüyor. Bir gün sonra da köprü üzerinde Murat'a ait olduğu anlaşılan bir çanta bulunuyor. Polis bu görüntülere ve bırakılan nota dayanarak ,intihar ihtimali üzerinde duruyor.

"KARDEŞİM YAŞIYOR BUNDAN ÇOK EMİNİM"

Ancak Ablası Beyhan Şahin, kardeşinin intihar etmesinin söz konusu olmadığını söylüyor.

Beyhan Şahin, ''Sekiz senedir kardeşim benim yanımdaydı. 13 Şubat Çarşamba günü kayboldu. Karakola gittik bildirim yaptık. Çantası bulundu köprüde. İntihar vakası, diyorlar ama intihar değil kardeşim yaşıyor. Sadece bir görüntü o. Benim kardeşim yaşıyor. Bundan eminim'' dedi.

Gözü yaşlı abla kardeşine 'Sen benim yaşama sebebimsin, sen olmadan ben yokum, ne olur gel. Canımın içi nerdesin bilmiyorum ama çık gel ne olursun. Bak kıyafetlerini yıkamadım kokun gitmesin diye. Çık gel ne olur, sen benim her şeyimsin'' şeklinde seslendi.

Yetkililerden kardeşini bulmalarını isteyen Beyhan Şahin, "Benim kardeşimi bulun, benim kardeşim yaşıyor. Ben eminim yaşıyor. Yaşamıyor olsa ben hissederdim yaşıyor benim kardeşim'' şeklinde konuştu.

Kardeşini çok iyi tanıdığını ve onun intihar etmesinin mümkün olmadığını söyleyen acılı abla "Benim kardeşim intihar etti, diyorlar. Ben kardeşimi tanıdığım için sekiz gün değil sekiz yıldır hatta doğduğundan beri benim elimde. Benim elimde büyüdü bu çocuk. Yarım saat bile geç kaldığı zaman bana haber eden çocuk 'Abla ben kütüphaneye kalıyorum haberin olsun' diyordu. Bu çocuk bunu yapmaz çok eminim. Benim kardeşim intihar etmedi" diye konuştu.

'KİMSE EVE GELİP DELİLLERİ ALMADI'

18 gündür kendisinden haber alınamayan Murat'ın eniştesi Selahattin Şahin ise "Bizim üzüldüğümüz konu şu, bu çocuk intihar etse de kaybolsa da illa ki bir polis gelip evdeki delillerin alınması, bilgisayarının incelenmesi, telefonunun incelenmesi gerekir.

Bunları biz defalarca söylememize rağmen kimse gelip bunları almadı. Ben şimdi buradan soruyorum; bunun nedeni nedir, niçin alınmamış? Bizim çocuğumuz yaşıyor. Biz bundan yüzde yüz eminiz ama birileri bunu aldı götürdü. Bu oyunu neden oynadılar, kimler yaptı? Bunun bu şekilde aydınlatılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Baba Dursun Kaçar ise oğluyla kaybolmadan bir gün önce konuştuğunu çocuğun herhangi bir sorununun olmadığını dile getirerek, "Salı günü (12 Şubat) akşam saat 11 ile 12 arasında biz bir saat konuştuk. Bana oruç tuttuğunu söyledi. Derslerine engel olmasın, sen derslerini çalış dedim. 'Baba sen rahat ol benim derslerim çok süper, hep 98, 100 alıyorum' dedi. Herhangi bir psikolojik sorunu yoktu'' şeklinde konuştu.

MURAT SİNAN KAÇAR, MAVİ BALİNA OYUNU MU OYNUYORDU?

Çevresindekilerce 'Mavi Balina' oyunundan dolayı kaybolmuş olabileceğinin söylendiğini ve bunu kabul etmediğini belirten baba Kaçar, "Ben okuluna gittim, okulda herhangi bir arkadaşının en ufak bir şikayeti yok. Öğretmenleri de okul birincisi olduğunu söyledi. Okullar arası yarışma olmuş. Birinci olmuş okula ödül kazandırmış. Bu çocuğu lekeleyip de kitap okumuş yok balina oynamış bunlar hep şer. Benim çocuğum bu puanları almışken tehdit ile bu konuya girdi. Kaçması yani. Çocuk parola veriyor, benden bir şey olmaz, üniversiteyi kazanamam diyor. Okul birincisi bir çocuk bunu yazar mı? Bu çocuk birileri tarafından tehdit altına alındı, bu şekilde gitti. Herkes bize yardımcı olsun, benim başıma geldi başka kimsenin başına gelmesin" diye konuştu.

MAVİ BALİNA OYUNU NEDİR?

50 GÜN 50 GÖREV

ilk olarak Rusya'da ortaya çıkan ve sosyal medya üzerinden hızla yayılan Mavi Balina oyunu nedeniyle dünya genelinde 100'den fazla çocuğun intihar ettiğinin bildirilmişti. Bu dönemde sürpriz yumurtadan çıkan mavi balina bu haberlerin tekrar gündeme gelmesine neden oldu. İşte mavi balina hakkında merak edilenler ve ayrıntılı analiz.Mavi Balina oyunu 50 gün boyunca giderek korkunç hale gelen 50 görevden oluşuyor. Kendini sakatlayabilecek görevlerden korku filmlerini izlemeye kadar sıra dışı şeyler yer alıyor. Görevleri yerine getirip oyunu bitiremeyen kullanıcılara ‘Öl, nasıl olsa yeniden doğacaksın’ telkini yapılıyor.

Oyunun orijinal adı Siniy Kit. Bu ismin Rus rock grubu Lumen'in bir şarkısından alındığı düşünülüyor. Şarkının sözlerinde “Neden çığlık atarsın / Kimse sesini duymazken / Konu ne, konu ne” diyor. Şarkı “ağı delip geçemeyen devasa bir mavi balinanın” öyküsünü anlatıyor.

Bu oyuna bir şekilde katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor. 50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre boyunca kimse ile görüşülmemesi, yüksek sesli olarak müzik dinlenilmesi gibi aşamalar yer alıyor. 50. günün sonunda da kişiye son aşama olan “yüksekten atlayarak ya da kendini asarak” intihar etme komutu veriliyor.

Oyunun adıyla ilgili ortaya atılan bir başka iddia da zaman zaman balinaların açıklanamaz şekilde karaya vurup intihar eden hayvanlar olması.

Oyunun hızla yayılmış olmasında sosyal medya önemli rol oynuyor. Özellikle 10-14 yaş arasındaki gençler hedef alınıyor. Bu oyunu düzenleyenler, belli etiketler kullanarak ya da sıkça ziyaret edilen gruplara mesaj atarak gençleri oyuna dahil etmeye çalışıyor.

Bu oyun, Rusya'da ilk kez araştırmacı bir gazetecinin 12 yaşındaki bir kız çocuğunun intiharının ardından yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkarıldı. Rusya'da 2016 yılında Nisan ve Kasım ayları arasında 130'dan fazla çocuk intihar etti.

Oyunun adı karaya vuran balinalardan geliyor. Neden karaya vurduğu bilinmeyen balinaların kurtulma şansı ise çok az.

Oyunun kimi etaplarında henüz okul çağındaki çocuklardan, el bileklerine ya da bacaklarına sivri bir cisimle bir balina kazıması ya da vücuttaki damarlarına yakın kesikler atması isteniyor. Bazı günler saat 04.20’de uyandırılıp gün boyunca oyun yöneticilerinin yolladığı korkunç görüntülerin izlenmesi de bir başka görev. Manipüle edilen çocuklar, 49 görev boyunca kendilerine psikolojik ve fiziki zararlar verip hayattan koparılıyor. 50. gün final görevi ise “balina olmak” adını taşıyor ve oyuncunun intihar etmesini emrediyor.

BİLANÇOSU ÇOK AĞIR

Oyun hakkında en detaylı soruşturma Rusya polisi tarafından yürütülüyor. Rus Novaya gazetesine göre oyun aslında uzun bir süredir oynanıyor ve bilançosu çok ağır. Gazeteye göre sadece Kasım 2015 ve Nisan 2016 tarihleri arasında yaşamına son veren 130 genç, bu oyunun etkisinde kaldı. Yine gazetenin haberine göre oyunu yönetenler, ergenlik çağındaki gençlerin üsluplarını, alışkanlıklarını ve psikolojilerini iyi biliyorlar. Kızları fiziki, erkekleri karakteristik özellikleriyle yetersiz olduklarına ikna ederek, onları 'kayıp bir nesil' olduklarına inandırıyor.

KURUCUSU TUTUKLANDI

Mavi Balina oyunu mart ayında Rusya'da bir genç kızın intiharına neden olmuş, bu olayın ardından 6 ay içinde gerçekleşen 130 gencin intiharıyla bağlantılı olabileceği şüphesiyle dava açılmıştı.

“Oyun yöneticisi” olarak emirler veren kişilerin kim ya da kimler oldukları soruşturulurken oyunun Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna ve Azerbaycan’ın ardından Avrupa’da da yayılmaya başlaması endişeleri artırmıştı. Rusya’da 21 yaşındaki Philipp Budeikin 8 ölüm grubu oluşturmak suçlamasıyla tutuklandı. Budeikin, Mavi Balina’nın da kurucusu olmakla suçlanıyor.

Almanya, ABD, Fransa ve İngiltere'deki okullar, ebeveynlere yönelik uyarılar yayınlamaya başladı.