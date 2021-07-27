Ömer Halisdemir için darbeci diyen İYİ Partili Uğur Songül Sarıtaşlı partisinden istifa etti! Başsavcılık jet hızıyla harekete geçti

15 Temmuz 2016'daki hain darbe kalkışmasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak o gecenin kaderini değiştiren ve FETÖ'cüler tarafından şehit edilen isim Astsubay Ömer Halisdemir için çok konuşulan bir paylaşım yapıldı. "Aslanamca' isimli bir hesabın 15 Temmuz'a ilişkin paylaşımına "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Halis Demir olduğunu da biliyorsunuz değil mi" diye yazan İYİ Parti Tokat Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı, kamuoyunda tepki çekmişti.

PAYLAŞIMI SİLDİ, HESABI KAPATTI

Söz konusu paylaşımı silen daha sonra ise hesabını kapatan Sarıtaşlı için partisi de harekete geçmişti.

İYİ PARTİ HAREKETE GEÇTİ

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol, yaptığı açıklamada Sarıtaşlı'nın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

Sağol yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Uğur Songül Sarıtaşlı, Twitter hesabından 15 Temmuz şehidimiz Ömer Halisdemir hakkında akıl ve vicdan sahibi hiçbir Türk vatandaşının kabul edemeyeceği, il teşkilatımızı ve bütün İYİ Parti camiasını derinden üzen oldukça çirkin bir paylaşımda bulunmuştur. Şehidimiz Ömer Halisdemir, Türk milletinin Anadolu coğrafyasındaki var oluş mücadelesinin milyonlarca şehidinden birisidir. Aynı zamanda şehidimiz Ömer Halisdemir, Türk milletinin yiğit evlatlarının bundan böyle darbeye kanları ve canları pahasına müsaade etmeyeceğini gösteren öncü bir şehidimizdir. Bu topraklarda varlığımızı borçlu olduğumuz şehitlerimize yönelik saygısızlığı asla ve kat’a kabul etmeyeceğimiz bilinmelidir. Bu çirkin paylaşımdan haberdar olduğumuz an itibarıyla bahse konu kişiyi kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiğimizi ve bundan sonrasını yüce Türk adaletine bıraktığımızı kamuoyuna duyururuz"

"BU ÇAMUR NE BANA, NE AİLEMDEKİ HİÇBİR BİREYE YAPIŞMAZ"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla üzgün olduğunu ifade eden Sarıtaşlı, partisinden istifa etti. Sarıtaşlı açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir kaç gün evvel Twitter'dan atılan bir tweete yaptığım bir yorumun maksadını aşmasından dolayı gerçekten çok üzgünüm. Ancak bilinmelidir ki; asker bir baba tarafından yetiştirilen, yine asker bir ağabey tarafından korunup kollanan bir kadın olarak bu ülkenin her ferdi gibi vatana, millete, bayrağa, ülkemin bölünmez bütünlüğüne ve askerine saygısızlık etmek, şehitlerimizin aziz hatıralarını yok saymak benim ve ailem için asla ve kata kabul edilemez. Bu çamur ne bana ne ailemdeki hiç bir bireye yapışmaz.

Devrin siyasi enstrümanlarından trollerin kurduğu gafil tuzağa düşmüş olmaktan esef duyuyorum. Başta tüm şehit aileleri, vatan için canını hiçe sayan tüm kolluk kuvvetleri, kuruluşundan beri görev almaktan onur duyduğum İYİ Parti teşkilatları ve Sayın Genel Başkanım ve çalışma arkadaşlarından kabul edilemez hatamdan ötürü binlerce kez özür diliyorum. Herkesin affına sığınarak; hatamın şahsi olduğunu, mensubu olduğum teşkilatı bağlamadığını ve teşkilatımı zor durumda bıraktığını gördüğüm için parti üyeliğimden istifa etmiş olduğumu belirtmek istiyorum"

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da Sarıtaşlı hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Söz konusu açıklamada, "15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan olaylara ilişkin bazı yorum ve paylaşımları nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca suçu ve suçluyu övme suçundan derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda şüphelinin ifadesi alınmış olup soruşturma devam etmektedir" denildi.

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