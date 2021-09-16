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Önce pencereden aşağı itti, sonra suçunu itiraf etti

Kayseri’de, 34 yaşındaki Şura Asena A.’nın pencereden düşüp ağır yaralanmasına neden olan Şükrü Teke tutuklandı. Teke’nin emniyette verdiği ifadede suçunu itiraf ettiği öğrenilirken, yaralı A.’nın durumunun kritik olduğu bildirildi.

Önce pencereden aşağı itti, sonra suçunu itiraf etti

12 Eylül günü saat 14.00 sıralarında gerçekleşen olay, Melikgazi ilçesine bağlı Tacettinveli Mahallesi Okul Sokak'taki 4 katlı Tolunay Apartmanı'nın 2'nci katında meydana geldi. Evinin salonundaki pencereden beton zemine düşen Şura Asena A. ağır yaralandı.

Olay yerine çevredekilerin ihbar etmesi ile polis ve sağlık ekipleri geldi. Şura Asena A.'yı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının pencereden itilme olasılığına karşı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği soruşturma başlattı.

PENCEREDEN ATTIĞINI İTİRAF ETTİ

Soruşturma sırasında ekipler, olay anında çığlık sesleri duyulduğunu öğrendi ve evde birinin daha olduğunu tespit etti. Güvenlik kamerası  sonuçları neticesinde evde olan diğer kişinin iki suçtan aranan Şükrü Teke olduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışması sonucunda evde yakalanıp gözaltına alınan Teke, Şura Asena A.'yı pencereden attığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Teke, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Şura Asena A.'nın hastanedeki tedavisi sürerken, durumun ağır olmasından dolayı henüz ifadesi alınamadığı ifade edildi.

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