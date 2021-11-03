Organ bağışı caiz mi? Diyanet çoğu kişi tarafından merak edilen o sorunun yanıtını verdi!

Milyonlarca Müslüman vatandaş, cevabını bilmediği veya emin olamadığı her konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göz atıyor. Son olarak, organ bağışı için bir türlü net cevap alınamayan "caiz mi?" sorusuna Diyanet'ten yanıt geldi. Organ bağışının caiz olduğunu ancak belli başlı şartları olduğunun da altını çizen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Halil Kılıç, konuya dair detayları paylaştı.

CAİZ OLABİLMESİ İÇİN BELLİ ŞARTLARI VAR

İslam dininin vazgeçilmez değerlerinden birinin de, insan sağlığının korunması olduğuna dikkat çeken Kılıç, organ bağışının da belli başlı şartlar içerisinde caiz sayıldığını belirterek, "Din İşleri Yüksek Kurulumuz başta olmak üzere Müslüman ülkelerdeki pek çok fetva konseyi ve İslam alimleri, belirli şartlar dahilinde organ naklinin caiz olduğu yönünde görüş beyan etmişlerdir. Zira İslam'a göre insan hayatının korunması dinin vazgeçilmez değerlerindendir. İslam, sağlığın korunmasına büyük önem vermiş, hastalık durumunda da tedavi cihetine gidilmesini istemiştir. Organ nakli de günümüzde bir tedavi yöntemi olarak kabul edildiğinden, belirli şartlar sağlandığı takdirde organ bağışına dinen onay verilmektedir." ifadelerine yer verdi.

CAİZ OLMASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLARI AÇIKLADI

Organ naklinin caiz olabilmesi için gerekli şartlara yer veren Kılıç, "Kurulumuz öncelikle, organ ve doku naklinin caiz olabilmesi için zaruret halinin bulunması gerektiğini ifade etmiştir. Bu doğrultuda, hastanın hayatını veya hayati bir uzvunu kurtarmak için uzmanlar tarafından organ naklinden başka çarenin olmadığının tespit edilmesi ve hastalığın bu yoldan tedavi edilebileceğine dair kanaatin oluşması gerekir." ifadelerini kullanarak, bu şartlar dahilinde, işlemin caiz olduğunu açıkladı.

ORGANIN ÖLMÜŞ KİŞİDEN ALINMASI GEREKİYOR

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Halil Kılıç, organı alınan kişinin hayati fonksiyonlarının devre dışı kalması gerektiğine dikkat çekerek, "Eğer organ, canlı bir insandan alınacaksa bu organın, alınan kişide temel bir hayati fonksiyonu devre dışı bırakmaması, organ veya dokusu alınacak kişinin buna izin vermiş olması ya da yakınlarının rızasının sağlanması önem arz etmektedir. Ayrıca alınacak organ veya doku nakli karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmaması ve bunun devlet kontrolü altında yapılması, organ bağışının caiz olabilmesi için en önemli şartlardandır." ifadelerini kullandı.